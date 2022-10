Imran Khan interdit d’exercer ses fonctions pendant cinq ans, selon la commission électorale pakistanaise

Islamabad, Pakistan

CNN

—



L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan sera inhabile à exercer des fonctions politiques pendant cinq ans, a décidé vendredi la Commission électorale du Pakistan (ECP), une décision susceptible d’attiser davantage les tensions politiques dans le pays.

En lisant la recommandation, le chef de l’ECP, Sikandar Sultan Raja, a déclaré que Khan avait été disqualifié pour avoir été impliqué dans des “pratiques de corruption”.

La commission a déclaré que sa décision était fondée sur le fait que Khan avait “fait de fausses déclarations” concernant la déclaration de vente de cadeaux qui lui avait été envoyée par les dirigeants d’Arabie saoudite et de Dubaï pendant son mandat – une infraction illégale en vertu de la constitution du pays. .

Il y avait eu une forte présence policière devant le bureau de la commission électorale dans la capitale Islamabad vendredi, en prévision des manifestations des partisans de Khan. Des troupes paramilitaires ont été déployées dans toute la ville et la zone rouge, qui englobe les principaux bâtiments gouvernementaux, y compris la commission électorale, a été en grande partie fermée à la circulation.

Lors d’une conférence de presse juste après l’annonce de l’ECP, les dirigeants du parti de Khan, le Pakistan Tehreek-e-insaf (PTI), ont déclaré qu’ils porteraient l’affaire devant la Haute Cour d’Islamabad, affirmant que la décision de l’ECP était « partiale ». ”

Le chef du PTI, Fawad Chaudhry, a déclaré vendredi qu’il s’agissait du “début d’une révolution” et a appelé les partisans à “sortir de chez eux et à descendre dans la rue pour faire respecter la constitution”.

L’annonce soulève la possibilité que Khan ne puisse pas se présenter aux prochaines élections générales, prévues en 2023. CNN a contacté l’avocat de Khan pour obtenir des commentaires.

La décision de la commission est la dernière d’une série de revers pour Khan, qui a été dramatiquement démis de ses fonctions lors d’un vote de défiance en avril.

Le parti politique Pakistan Democratic Movement, qui fait partie de la coalition au pouvoir du pays qui a évincé Khan du pouvoir, avait fait pression pour que la commission enquête.

Cependant, le joueur de cricket devenu leader populiste conserve une grande popularité.

Il a affirmé à plusieurs reprises que sa destitution était le résultat d’un complot dirigé par les États-Unis contre lui. Il a également allégué que l’actuel Premier ministre Shehbaz Sharif et l’armée pakistanaise étaient à l’origine de son éviction.

Ses affirmations ont touché une corde sensible auprès d’une population jeune dans un pays où la colère et la désillusion à l’égard de l’establishment politique et militaire sont alimentées par une crise croissante du coût de la vie et où le sentiment anti-américain est courant.

Les États-Unis, la coalition au pouvoir et l’armée pakistanaise ont tous nié les allégations de Khan.

Sa popularité durable s’est traduite par de récentes victoires électorales provinciales pour son parti et il a appelé à plusieurs reprises à un nouveau vote parlementaire lors de rassemblements de masse organisés depuis son éviction.

Khan a appelé à plusieurs reprises à des élections anticipées et a déclaré qu’il conduirait ses partisans dans une longue marche vers Islamabad.