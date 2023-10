Iman Khan a partagé qu’il entendrait des déclarations telles que « tu as l’air faible », « tu ressembles à un petit garçon, pas à un homme » et « l’héroïne a l’air plus grande que toi » de la part des gens de l’industrie.

Le neveu d’Aamir Khan, Imran Khan, a été vu pour la dernière fois dans le drame romantique de 2015 Katti Batti avec Kangana Ranaut. L’acteur a partagé les coulisses de ses films sur Instagram ces dernières semaines et chacune de ses publications sincères est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le vendredi 6 octobre, au lieu de partager une anecdote tirée d’un de ses films, Imran a écrit une note émouvante sur la façon dont il a été humilié tout au long de sa vie. L’acteur de Matru Ki Bijlee Ka Mandola a également révélé qu’il avait dû prendre des stéroïdes pour atteindre un « physique héroïque » dans son deuxième film, Kidnap.

« J’ai toujours été maigre. Je fais partie de ces personnes hypermétaboliques, mon corps brûle tout ce que je consomme. Oh non, quelle terrible affliction ! À la fin de mon adolescence, les gars autour de moi ont commencé à fréquenter des salles de sport et à s’entraîner. « Ils ont commencé à se dilater, leurs biceps étirant les manches de leurs t-shirts. Je portais une taille S et mes manches étaient encore amples », a écrit Imran.

Il a en outre ajouté qu’il n’avait pas besoin d’être « musclé » pour jouer Jai Singh Rathore dans son premier film Jaane Tu..Ya Jaane Na en 2008 en déclarant : « Je n’avais pas besoin d’être musclé pour jouer Jai Singh. Rathore… mais j’étais convaincu que j’étais trop maigre, c’est pourquoi Jai porte principalement deux couches de vêtements tout au long de Jaane Tu. Pour mon prochain film, Kidnap, je suis allé sérieusement à la salle de sport et j’ai commencé mon voyage avec la musculation. «

« Au cours des années suivantes, la sculpture et l’entretien de mon corps sont devenus partie intégrante de mon style de vie. Je m’entraînais régulièrement, mais j’entendais quand même ‘Alors… tu vas prendre un peu de volume avant de commencer le tournage, n’est-ce pas ?’ ; ‘Tu as l’air faible’, ‘Tu ressembles à un petit garçon, pas à un homme’ et ‘L’héroïne a l’air plus grande que toi’ (aïe pour nous deux !). Avec le recul, je pense que j’avais l’air bien. … mais à ce moment-là, je ne me sentais pas en sécurité. Je voulais un physique puissant et héroïque. Alors j’ai fait plus d’efforts », a ajouté Imran.

L’acteur a ensuite expliqué son régime de transformation du poids et a ajouté qu’il devait prendre des suppléments et des stéroïdes pour prendre du volume. « L’exercice ne veut rien dire sans nutrition ; 6 repas par jour, totalisant 4 000 calories. Blanc de poulet, blancs d’œufs, patate douce, avoine, graines de lin… toutes ces bonnes choses, mais toujours pas assez pour que mes biceps ressemblent aux héros que j’ai vus. à l’écran. Non, pour cela, j’avais besoin de prendre des suppléments de protéines de lactosérum, de créatine, de leucine, de glutamine, de L-carnitine… et finalement, même de stéroïdes anabolisants. Choc et horreur ! Nous ne sommes pas censés admettre cette partie à haute voix, c’est pourrait totalement ruiner l’illusion.





Imran a en outre partagé qu’il se sentait « profondément honteux et embarrassé » à mesure qu’il devenait plus maigre tout en luttant contre la dépression ces dernières années et que ses photos sont devenues virales, déclenchant des rumeurs d’abus de drogues. « Ces dernières années, alors que je luttais contre la dépression et arrêtais de m’entraîner, je suis devenue plus mince que jamais. Lorsque j’ai été photographiée, cela a déclenché une discussion médiatique sur mon bien-être et des spéculations sur la toxicomanie ! Je me suis senti profondément honteux, embarrassé. pour être vu par quiconque dans cet état. Alors je me suis retiré davantage.

En raison de son état physique et mental actuel, Imran a conclu : « Cela a été un voyage difficile, mais ces jours-ci, je vais mieux que jamais ; je fais de l’exercice avec mon vieil ami @tokastraining qui donne la priorité à ma santé et ne me donne que des suppléments. comme les noix et le curcuma… sérieusement. Et même si je suis toujours un peu jaloux de ces mecs aux muscles de super-héros… je ne me sens pas mal dans ma peau.

Parallèlement à ce message, l’acteur a partagé quelques photos de son corps musclé et une photo des dernières années où il avait l’air extrêmement mince alors qu’il était capturé par les pap. La dernière photo contenait le texte « Le look mince d’Imran Khan laisse Twitterati inquiet » en dessous.

