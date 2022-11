Imran Khan dit que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif est impliqué dans un complot visant à le tuer

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan (C) s’adresse à ses partisans lors d’une marche anti-gouvernementale vers la capitale Islamabad, exigeant des élections anticipées, à Gujranwala le 1er novembre 2022.

Imran Khan a accusé le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif d’être impliqué dans un complot visant à le tuer.

Khan a déclaré que le complot comprenait Le ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah et un haut commandant de l’armée.

Khan est dans un état stable après avoir reçu une balle dans la jambe lors d’une marche jeudi.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a accusé vendredi son successeur d’être impliqué dans un complot visant à le tuer alors qu’il se remettait à l’hôpital de blessures par balle à la suite d’une tentative d’assassinat.

Khan a déclaré aux journalistes que Shehbaz Sharif, qui l’a remplacé au poste de Premier ministre après un vote de défiance en avril, était impliqué dans un complot impliquant le ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah et un haut commandant de l’armée.

“Ces trois-là ont décidé de me tuer”, a déclaré Khan lors de sa première apparition publique depuis l’attaque de jeudi, ajoutant que deux hommes armés étaient impliqués.

Le gouvernement a nié tout rôle et imputé la tentative d’assassinat à un homme armé alimenté par l’extrémisme religieux.

L’attaque contre le convoi de Khan a tué un homme et en a blessé au moins 10, augmentant considérablement les enjeux d’une crise politique qui s’est emparée de la nation sud-asiatique depuis l’éviction de Khan en avril.

L’ancienne star internationale du cricket, âgée de 70 ans, dirigeait depuis la semaine dernière un convoi de milliers de personnes depuis Lahore vers la capitale Islamabad.

Assis dans un fauteuil roulant – sa jambe droite dans un plâtre et sa jambe gauche lourdement bandée – Khan a parlé pendant plus d’une heure, pestant contre le gouvernement et l’establishment qu’il accuse de l’avoir renversé.

Plus tôt, des manifestations dispersées ont éclaté dans tout le pays après les prières du vendredi après-midi, les plus importantes de la semaine, la police déployant des gaz lacrymogènes dans plusieurs villes pour contrôler les foules.

Khan regardait la foule lorsque des balles ont été pulvérisées sur son camion porte-conteneurs modifié alors qu’il traversait lentement une foule épaisse à Wazirabad, à environ 170 kilomètres à l’est d’Islamabad.

“Tous ceux qui se tenaient au premier rang ont été touchés”, a déclaré à l’AFP l’ancien ministre de l’Information Fawad Chaudhry, qui se tenait derrière Khan.

Un homme armé a été plaqué par un supporter, évitant d’autres blessures, a-t-il ajouté.

Un suspect a été placé en garde à vue et une vidéo qui semble être un aveu à la police a été divulguée aux médias, dans laquelle il dit que Khan “trompait le public”.

Il ajoute qu’il était en colère contre le cortège bruyant pour avoir interrompu l’appel à la prière qui convoque les musulmans à la mosquée cinq fois par jour.

Le ministre de l’Intérieur Sanaullah a déclaré que l’attaque était “un cas très clair d’extrémisme religieux”.

“Les allégations faites par l’accusé dans la vidéo sont très alarmantes et très terrifiantes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

– Des menaces –

L’accusé, nommé par les responsables du gouvernement du Pendjab sous le nom de Naveed Ahmad, vient d’un village pauvre près du site du rassemblement où Khan a été abattu.

Des voisins ont déclaré à l’AFP que le père était un “garçon simple” sans tendances religieuses ou politiques évidentes.

Le Pakistan est depuis longtemps aux prises avec le militantisme islamiste, les groupes religieux de droite ayant une énorme influence sur la population.

Khan a déjà été accusé d’attiser les sentiments religieux pour élargir sa base de soutien.

Le Pakistan n’a pas été étranger aux tentatives d’assassinat pendant des décennies d’instabilité politique, et la puissante armée a dirigé le pays à plusieurs reprises.

Le premier Premier ministre pakistanais, Liaquat Ali Khan, a été abattu lors d’un rassemblement à Rawalpindi en 1951. Un autre ancien Premier ministre, Benazir Bhutto, a été tué en 2007 lorsqu’une énorme bombe a explosé près de son véhicule alors qu’elle saluait des partisans dans la ville de Rawalpindi.

Le camion de campagne de Khan est devenu une scène de crime pour l’instant, bouclée et gardée par des commandos alors que des experts médico-légaux parcourent la zone.

– Khan chassé du pouvoir –

Khan a été expulsé de ses fonctions en avril par un vote de censure après les défections de certains de ses partenaires de la coalition, mais il conserve un énorme soutien.

Il a été élu au pouvoir en 2018 sur une plateforme anti-corruption par un électorat fatigué de la politique dynastique, mais sa mauvaise gestion de l’économie – et sa brouille avec un militaire accusé d’avoir aidé à son ascension – ont scellé son destin.

Depuis lors, il s’est insurgé contre l’establishment et le gouvernement de Sharif, qui, selon lui, a été imposé au Pakistan par une « conspiration » impliquant les États-Unis.

Khan et Shehbaz ont échangé pendant des mois des accusations amères de corruption et d’incompétence, faisant monter la température politique dans une nation qui est souvent au point d’ébullition.

Khan a répété à plusieurs reprises à ses partisans qu’il était prêt à mourir pour le pays, et ses assistants ont depuis longtemps mis en garde contre des menaces non précisées contre sa vie.

L’attaque a suscité une condamnation internationale, notamment des États-Unis, qui entretenaient des relations difficiles avec Khan lorsqu’il était au pouvoir.

“La violence n’a pas sa place en politique, et nous appelons toutes les parties à s’abstenir de la violence, du harcèlement et de l’intimidation”, a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.