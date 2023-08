Imran Khan: Des manifestations généralisées sont possibles alors que l’arrestation de l’ancien Premier ministre ajoute de la tension au climat politique fébrile du Pakistan | Nouvelles du monde

Imran Khan a toujours déclaré que les poursuites qui s’accumulent contre lui sont motivées par des considérations politiques et visent à l’empêcher de se présenter aux élections.

Cette nouvelle arrestation pourrait faire exactement cela.

Cela ajoute plus de danger et de tension à un climat politique déjà fébrile au Pakistan. Et le moment est important.

Cette semaine, le gouvernement de Shehbaz Sharif a annoncé qu’un gouvernement intérimaire prendrait le relais le 9 août, déclenchant la marche de trois mois vers une élection prévue en novembre.

Image:

L’arrestation d’Imran Khan en mai a déclenché des manifestations dans tout le Pakistan. Photo : AP





La dernière fois que M. Khan a été arrêté en mai, cela a déclenché de nombreuses manifestations et des affrontements entre ses partisans et la police.

Des installations militaires ont été attaquées, un moment rare dans le pays qui a illustré la profondeur de la colère.

Depuis lors, de nombreux membres du PTI de M. Khan ont été arrêtés ou ont quitté le parti.

Avec l’ancienne star du cricket faisant face à plus de 150 accusations, il y a eu un sentiment d’inévitabilité qu’il serait à nouveau arrêté et de forts murmures ces derniers jours que c’était imminent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Qui est Imran Khan ?



Il y a une chance qu’une fois de plus la Cour suprême intervienne et que l’équipe juridique de M. Khan gagne son appel contre la peine de trois ans.

Ses avocats disent que c’est anticonstitutionnel.

M. Khan n’était pas au tribunal cette fois pour entendre parler de son sort. Cette fois, la police est intervenue pour l’arrêter chez lui à Lahore.

Image:

Le Pakistan se prépare à de nouvelles manifestations contre la dernière arrestation d’Imran Khan





Il y a de nouveau la possibilité d’une protestation généralisée. Il est sans aucun doute une figure populaire et il insiste sur le fait qu’il gagnerait une élection.

La question est de savoir s’il continue d’inspirer suffisamment de soutien pour que les gens prennent le risque de descendre dans la rue en grand nombre, sachant le risque qui en découle.