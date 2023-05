Imran Khan de plus en plus isolé alors que l’armée pakistanaise fait pression sur ses alliés

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD, Pakistan – Imran Khan, le chef de l’opposition en croisade dont l’arrestation ce mois-ci a déclenché des émeutes à travers le Pakistan, se retrouve de plus en plus isolé alors que ses principaux collaborateurs et partisans font défection sous la pression du militaire et son parti autrefois imparable semble en danger de s’effondrer. L’ancien Premier ministre de 70 ans, qui a été évincé par le Parlement il y a un peu plus d’un an, reste extérieurement provocateur. Vendredi, il a déclaré que la puissante armée pakistanaise devenait une institution «fasciste» qui applique une «loi martiale non déclarée». Il a également exigé que la justice intervienne pour faire cesser sa répression.

Mais en moins d’une semaine, son parti Movement for Justice – l’ancien mastodonte qui a propulsé l’ancienne star du cricket au pouvoir en 2018 sur une plate-forme anti-corruption, a attiré une foule bruyante lors de ses rassemblements de retour, puis a battu le parti au pouvoir dans une province clé. course – a été brusquement contraint à l’arrêt.

L’armée, furieuse et humiliée lorsque des installations et des symboles militaires ont été vandalisés lors des manifestations après l’arrestation de Khan le 9 mai pour des accusations de longue date de corruption financière, a qualifié certains émeutiers de terroristes, tandis que la police a arrêté des centaines de manifestants et de dirigeants du parti de Khan.

Le Pakistan fait appel à l’armée alors que les protestations montent contre l’arrestation d’Imran Khan

Avec l’approbation des autorités civiles, l’armée a ordonné que les émeutiers présumés soient jugés par des tribunaux militaires, une mesure qui a rarement été invoquée en temps de paix mais qui a été utilisée lors d’une série d’attentats terroristes il y a plus de dix ans. Khan et ses collaborateurs ont nié avoir orchestré toute violence et ont suggéré que des saboteurs avaient été plantés parmi des manifestants non armés.

Mais au cours des derniers jours, des dizaines d’assistants de Khan, de législateurs du parti et de partisans de longue date ont brusquement annoncé qu’ils démissionnaient. Certains semblaient abasourdis et vaincus par les arrestations répétées. D’autres ont dit qu’ils étaient troublés par les attaques contre des cibles militaires, en particulier l’incendie de la maison d’un général et les dommages causés aux plaques honorant les soldats tués.

Samedi, un co-fondateur clé du parti de Khan, Imran Ismail, a annoncé qu’il rompait ses liens avec l’ancien Premier ministre. Tout en se remémorant avec tendresse les premiers jours de leur partenariat politique, il a condamné les violences récentes, a fait l’éloge de l’armée et a déclaré qu’il s’inquiétait du fait que le parti soit étiqueté « anti-armée ».

Ismail a publié sa déclaration peu de temps après avoir été remis en liberté et innocenté par un tribunal antiterroriste.

Parmi les associés les plus importants à quitter Khan se trouve Shireen Mazari, 57 ans, un faucon nationaliste au franc-parler qui était son ministre des droits de l’homme. Elle a été arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises depuis le 9 mai.

Jeudi, la politicienne à l’esprit dur a parlé avec une émotion inhabituelle en annonçant qu’elle quittait la politique pour de bon, époustouflant les téléspectateurs à travers le pays. Lors d’une conférence de presse modérée, elle a condamné la violence mais a déclaré que son calvaire en détention avait été trop stressant pour sa famille. « Ma mère, mes enfants et ma santé sont désormais ma priorité », a-t-elle déclaré.

« L’approche de la corde raide de Khan avec l’armée a dégénéré », a écrit vendredi l’analyste politique Zahid Hussain dans le journal Dawn. Bien que l’ex-Premier ministre ait été libéré de prison, a écrit Hussain, « l’étau se resserre autour de lui ».

Hussain a déclaré que Khan pensait pouvoir « utiliser le pouvoir de la rue pour renverser l’establishment ». Mais ces tactiques se sont retournées contre lui, a-t-il écrit, autorisant les forces de sécurité à déclencher une «répression brutale» contre les civils – au profit des politiciens qui ont manœuvré pour le chasser du pouvoir.

« C’est son moment de vérité », a écrit Hussain.

Khan a proposé vendredi de tenir des « pourparlers immédiats » avec des dirigeants militaires et civils, mais rien n’indiquait que sa branche d’olivier de la onzième heure serait acceptée. Il a également tweeté un merci sarcastique à l’armée pour lui avoir interdit de voyager à l’étranger, disant qu’il préférait faire de la randonnée dans les montagnes du Pakistan. L’armée a interdit à des dizaines de ses associés de quitter le pays.

Khan a également lancé un appel au soutien des législateurs de Washington. Les membres du House Congressional Pakistan Caucus ont dénoncé les abus présumés lors des arrestations et détentions massives qui se poursuivent depuis le 9 mai, lorsque Khan a été expulsé de force d’une audience et emprisonné.

Dans des tweets vendredi, la représentante Sheila Jackson Lee (D-Tex.), la présidente du caucus, a déclaré qu’elle était « extrêmement préoccupée » par les arrestations répétées de Khan et les abus signalés contre des Pakistanais qui ont exprimé « une opposition pacifique » au gouvernement. Elle a déclaré qu’elle demanderait au président Biden et au secrétaire d’État Antony Blinken d' »insister » pour que ces abus cessent.

L’ancien secrétaire d’État et directeur de la CIA, Mike Pompeo, a tweeté que le gouvernement pakistanais devrait traiter Khan « conformément à la loi ».

Mais la sympathie pour Khan à Washington a fortement chuté depuis son éviction, lorsqu’il a accusé le gouvernement américain de conspirer avec ses rivaux au Parlement et d’imposer un régime « importé » au pays. Les responsables américains ont nié les accusations et Khan a finalement reculé, rejetant la faute sur le chef de l’armée de l’époque.

L’administration Biden a maintenu des relations commerciales avec le gouvernement pakistanais actuel dirigé par le Premier ministre Shehbaz Sharif. Pendant la guerre froide et le début de la guerre contre le terrorisme, les États-Unis ont forgé une alliance militaire étroite avec le Pakistan, un pays doté de l’arme nucléaire de 231 millions d’habitants. Ces relations se sont cependant détériorées ces dernières années, alors que les responsables américains ont accusé le Pakistan d’héberger les forces talibanes et que le Pakistan a établi des liens plus étroits avec la Chine.

Le tribunal libère Khan, apaisant les tensions pour l’instant

Khan a d’abord bénéficié du soutien tacite de l’armée, selon Michael Kugelman, spécialiste de l’Asie du Sud au Woodrow Wilson International Center for Scholars à Washington. Dans des tweets et des commentaires envoyés par e-mail au Washington Post, il a déclaré que Khan était devenu plus tard un « monstre de Frankenstein » qui s’était retourné contre ses créateurs.

Les chefs de l’armée sont réticents à intervenir directement au pouvoir comme ils l’ont fait par le passé, a déclaré Kugelman. Ils ont plutôt choisi de « comprimer » Khan en faisant pression sur ses alliés pour qu’ils l’abandonnent. En conséquence, a-t-il dit, Khan a été réduit à un « guerrier du clavier » sur les réseaux sociaux. « Il semble que le monstre ait été apprivoisé. »

La crise a jeté les plans des élections nationales d’octobre dans l’incertitude, laissant probablement le pays sans dirigeant élu pendant des mois alors que le pays est confronté à de graves défis économiques. Khan a accusé à plusieurs reprises le gouvernement de retarder le vote depuis que son parti a remporté une surprise étonnante lors d’une course provinciale à Lahore, le fief de Sharif.

Lors d’une audience de la Cour suprême samedi sur les règles électorales, le juge en chef s’est demandé combien de temps les retards pouvaient être tolérés. Un avocat de la commission électorale a rétorqué que la «température politique» croissante nécessitait une «réévaluation» des dates des élections.

Les défections continues d’assistants principaux et de partisans influents du parti de Khan ont alimenté plus d’incertitude. Certains associés, qui ont quitté les partis dynastiques traditionnels pour rejoindre la croisade populiste de Khan, ont déclaré qu’ils reviendraient dans leurs anciens groupes. D’autres ont dit qu’ils quitteraient définitivement la politique.

Jamshid et Musarrat Cheema, hauts responsables du parti qui ont décidé de quitter le mouvement de Khan, ont déclaré aux journalistes qu’ils étaient particulièrement bouleversés par le vandalisme et la violence visant les militaires.

« C’était notre échec, nous ne pouvions pas contrôler le [protesters]», a déclaré Jamshid. « Je me sens mal quand je vois les photos des martyrs », les soldats tués dont les plaques à l’extérieur du quartier général de l’armée ont été dégradées.

Musarrat, sa femme, a déclaré qu’elle était entrée en politique pour servir le public, mais « les choses ont pris une mauvaise tournure. … Nous n’avons jamais parlé contre l’armée et nous voulons un Pakistan prospère.

Certains analystes disent qu’il est trop tôt pour écrire la nécrologie politique de Khan. L’opposition au gouvernement Sharif est généralisée et la répression sécuritaire a suscité l’indignation.

Farrukh Habib, un jeune militant du parti de Khan qui s’est exprimé samedi dans une vidéo depuis un lieu tenu secret, a dénoncé de « graves violations humaines » par les forces de sécurité. En ces temps de crise économique, a-t-il dit, la « seule préoccupation » du gouvernement est de détruire le parti et de pousser Khan hors de la politique.

« Nous avons du respect pour les martyrs qui se sont sacrifiés pour le pays, mais le gouvernement veut profiter de la situation et bannir Khan parce qu’il ne peut pas le vaincre aux élections », a déclaré Habib. Si les scrutins avaient lieu aujourd’hui, a-t-il dit, Khan « gagnerait une nette majorité ».