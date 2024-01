Imran Khan condamné à 10 ans de prison pour divulgation de secrets d’État | Pakistan

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à 10 ans de prison pour avoir divulgué des secrets officiels, dans le cadre d’une répression contre son parti politique avant les prochaines élections.

La peine est la plus sévère jamais prononcée contre Khan, emprisonné depuis août.

L’affaire concerne un câble diplomatique qui aurait disparu alors qu’il était en sa possession. Khan avait publiquement cité le câble comme preuve de l’existence d’un complot derrière sa chute du pouvoir en 2022, mais avait nié l’avoir pris au ministère des Affaires étrangères.

La procédure judiciaire était très inhabituelle. Ils n’ont pas eu lieu dans une salle d’audience mais dans la prison de Rawalpindi où Khan est détenu, et se sont déroulés à huis clos, ce que les avocats de Khan ont jugé inconstitutionnel.

Le procès a été décrit par Khan comme « une plaisanterie » et une imposture, car l’accusation et la défense étaient des avocats commis d’office et les avocats de Khan n’étaient pas autorisés à contre-interroger les témoins. La demande de Khan visant à ce que de hauts responsables de l’armée témoignent en tant que témoins a également été rejetée par le tribunal.

“Il était évident qu’il s’agissait d’une décision et d’un verdict prédéterminés, l’équipe juridique d’Imran Khan n’a même pas eu la possibilité de s’exprimer”, a déclaré Syed Zulfiqar Bukhari, ancien conseiller d’Imran Khan. « Cela n’a été fait que dans une telle précipitation pour condamner Imran Khan avant les prochaines élections. Les audiences n’ont pas eu lieu légalement et nous les contesterons devant la Haute Cour.

L’adjoint de Khan, Shah Mahmood Qureshi, qui avait également plaidé non coupable dans la même affaire, a été condamné à 10 ans de prison en vertu de la loi sur les secrets officiels. Leurs avocats ont déclaré qu’ils feraient appel de cette décision.

La peine de 10 ans prononcée contre Khan mardi n’est que la dernière saga qui s’abat sur l’ancien Premier ministre depuis qu’il a été renversé du pouvoir en avril 2022 et qu’il a commencé à accuser publiquement les puissants généraux de l’armée pakistanaise d’avoir orchestré sa chute.

Après avoir accusé l’armée de lui en vouloir et ordonné son emprisonnement, Khan a été condamné à trois ans de prison en août dans une autre affaire de corruption et a été arrêté. Un juge a ensuite suspendu la peine, mais Khan a été maintenu en prison après que d’autres accusations aient été portées contre lui concernant la disparition du câble diplomatique.

Khan a nié tout acte répréhensible et a affirmé que les poursuites contre lui visaient à l’empêcher de se présenter aux élections générales, qui auront lieu le 8 février mais ont déjà été entachées par des accusations de fraude pré-électorale.

Khan et son parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) restent très populaires parmi les électeurs. Cependant, les condamnations de Khan signifient qu’il lui est interdit de se présenter alors que le PTI est confronté depuis des mois à une répression de la part du gouvernement et de l’armée qui l’a empêché de faire librement campagne.

Des milliers de membres de la base ont été arrêtés, harcelés et empêchés d’organiser des rassemblements, tandis que presque tous les hauts dirigeants ont été arrêtés ou auraient été contraints de quitter le parti.

À l’approche des élections de la semaine prochaine, la commission électorale a interdit au PTI d’utiliser son symbole de batte de cricket – que le parti a qualifié de stratagème pour entraver sa campagne – et a rejeté les candidats du PTI. Des instructions ont également été données aux journalistes et aux chaînes d’information télévisées de ne pas mentionner le PTI dans le cadre de leur couverture électorale.

Avec Khan derrière les barreaux, les critiques et les analystes affirment que les élections de la semaine prochaine seront probablement antidémocratiques et manqueront de légitimité.

Il est largement admis que le favori est l’ancien Premier ministre à trois reprises Nawaz Sharif, qui bénéficierait du soutien de la puissante élite militaire du pays. Les tribunaux ont récemment innocenté Sharif d’une interdiction à vie de la politique, ouvrant ainsi la voie à son retour au pouvoir pour la quatrième fois. L’armée a nié toute implication et a déclaré qu’elle restait apolitique.