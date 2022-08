Imran Khan, ancien dirigeant pakistanais, inculpé en vertu de la loi sur le terrorisme

La décision de dimanche est intervenue un jour après que Khan s’est adressé à un rassemblement et a critiqué les hauts responsables de la police et un juge pour l’arrestation de son chef de cabinet. La police a déclaré dans un rapport d’accusation que Khan avait menacé les responsables.

“La façon dont Imran Khan a prononcé son discours et les menaces qu’il a proférées ont semé la peur et la terreur parmi la police, la justice et les gens ordinaires et cela a nui à la paix du pays”, ont-ils écrit dans le rapport.