Imran Ismail affirme que Qureshi voulait « former son propre groupe au sein du PTI »

Shah Mahmood Qureshi, vice-président du PTI, et Imran Ismail, haut dirigeant de l’IPP. — AFP/Dossier

Ismail dit avoir rencontré un politicien du PTI détenu en prison.

La réunion a été programmée selon le souhait de Qureshi.

“Je ne lui ai jamais parlé de quitter le PTI”, dit-il.

Imran Ismail, haut dirigeant de l’Istehkam-e-Pakistan (IPP), a affirmé mardi que le vice-président pakistanais de Tehreek-e-Insaf, Shah Mahmood Qureshi, avait parlé de former son propre groupe au sein du parti fondé par Imran Khan lorsque l’ancien gouverneur du Sindh l’a rencontré en prison.

Ismail, un ancien politicien du PTI du Sindh, a clarifié certains détails de sa rencontre avec le haut responsable politique sur X, anciennement Twitter.

Sur le site de médias sociaux, le politicien a déclaré qu’il avait rencontré le haut dirigeant du PTI alors qu’il était en prison, cependant, la réunion avait été programmée selon le souhait de Qureshi.

L’ancien gouverneur du Sindh, dans sa déclaration, a également révélé qu’il n’avait jamais demandé à l’ancien ministre des Affaires étrangères – qui reste derrière les barreaux pour son « implication » dans les émeutes du 9 mai – de quitter le parti.

“J’ai rencontré Shah Mahmood Qureshi. Je tiens à déclarer pour mémoire que je ne lui ai jamais parlé de quitter le PTI”, a-t-il écrit sur X.

Cependant, Ismail a ajouté que la réunion s’est tenue “sur la volonté de Shah sahib”.

“Shah Sahib voulait former son propre groupe mais nous avons renoncé à le soutenir”, a-t-il ajouté dans son message sur la plateforme de médias sociaux.

La déclaration d’Ismail intervient au moment où Qureshi devrait se présenter aux prochaines élections générales du 8 février.

Bien qu’Ismail ne précise pas exactement quand cette réunion a eu lieu, il est important de noter que Qureshi a rencontré l’actuel leader de l’IPP à la suite des émeutes du 9 mai et des arrestations qui ont suivi les violences de l’année dernière, déclenchées en raison de L’arrestation de Khan dans une affaire de corruption.

Ismail, ainsi que les transfuges du PTI Fawad Chaudhry et Mahmood Molvi – qui est le président de l’IPP Sindh – ont rencontré le politicien incarcéré alors qu’il était dans la prison d’Adiala en juin 2022.

Lors d’un discours médiatique à l’extérieur de la prison après la réunion, Fawad et d’autres ont affirmé avoir pris contact avec un certain nombre de dirigeants du PTI et de ceux qui avaient quitté le parti. Selon des informations non confirmées, les visiteurs auraient tenté de convaincre Qureshi de se séparer également du parti.

Le fils de Qureshi, Zain Hussain Qureshi, a quant à lui démenti les reportages des médias sur la rencontre de son père avec les anciens dirigeants du PTI dans la prison d’Adiala.

« Je nie l’impression donnée par les médias sur la rencontre de Shah Mehmood Qureshi avec d’anciens dirigeants du PTI dans la prison d’Adiala aujourd’hui. [Wednesday]. Makhdoom Sahib est le vice-président du parti et le nom d’une idéologie », a-t-il expliqué.

« Nous soutenons le PTI et l’idéologie d’Imran Khan. Shah Mehmood Qureshi a fait de la politique de principes et de service jusqu’à ce jour et aucun poste ni cupidité ne peut acheter Shah Sahib. Nous étions avec Imran Khan hier et nous le sommes également aujourd’hui », a-t-il déclaré dans un tweet.