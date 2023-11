Imran Hussain : le ministre fantôme quitte le siège du parti travailliste à propos de Gaza

M. Hussain était le ministre fantôme du New Deal pour les travailleurs.

Dans une démission publiée le réseaux sociaux M. Hussain a déclaré qu’il souhaitait être un « ardent défenseur » d’un cessez-le-feu aux côtés de l’ONU et de plusieurs organisations caritatives, le qualifiant d’« essentiel pour mettre fin à l’effusion de sang ».

Il a également fait valoir que cela aiderait l’aide à atteindre ceux qui en ont besoin et contribuerait au retour en toute sécurité des otages israéliens.

Il s’est dit “profondément troublé” par une interview accordée par Sir Keir à LBC le 11 octobre au sujet des actions d’Israël à Gaza et que, tout en appréciant les éclaircissements ultérieurs de Sir Keir sur ses commentaires, il estimait que le parti “doit aller plus loin et appeler à un cessez-le-feu”.