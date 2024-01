Imran et Qureshi s’opposent à la représentation par des avocats de l’État dans l’affaire du chiffrement

Imran Khan, fondateur de Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) (à droite) et vice-président Shah Mahmood Qureshi. — AFP/Dossier

Abdul Rehman et Hazrat Younus représentent Khan et Qureshi.

Imran demande que les procédures se déroulent en ourdou.



Qureshi prend le dossier de l’avocat et frappe le mur pendant l’audience.

RAWALPINDI : Le fondateur de Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, et le vice-président Shah Mahmood Qureshi se sont opposés samedi à l’idée d’être représentés par des avocats de l’État dans l’affaire du chiffrement après que leurs avocats ne se soient pas présentés au tribunal, a rapporté Actualités Géo.

Malik Abdul Rehman et Hazrat Younus ont comparu devant le tribunal, représentant respectivement Khan et Qureshi, pour contre-interroger les témoins.

Cette évolution intervient après que l’ancien président du PTI et les avocats du vice-président ne se soient pas présentés devant le tribunal spécial, créé en vertu de la loi sur les secrets officiels, lors de l’audition d’une requête déposée par le parquet visant à mettre fin au droit de contre-interrogatoire du les témoins.

Au début de l’audience, le tribunal s’est enquis de l’absence des avocats principaux de l’accusé, en réponse à quoi l’avocat adjoint Qamar Anayat Raja a déposé une demande de report de l’audience, affirmant que l’avocat principal Sikander Zulqarnain subissait une chirurgie dentaire et pourrait ne pas assister.

Le procureur spécial Zulfikar Abbas Naqvi a exprimé son inquiétude face aux demandes répétées d’ajournement, soulignant les inconvénients pour les témoins venus de Dubaï pour un contre-interrogatoire.

Malgré les explications concernant la chirurgie dentaire en cours, le tribunal a exprimé sa frustration.

Le procureur Naqvi a mis en doute la régularité des comparutions des avocats, suggérant un schéma de retards délibérés. L’avocat Raja a défendu la situation, affirmant que la demande d’ajournement n’était pas intentionnelle mais due à la chirurgie dentaire de Sikandar.

Le juge Zulqarnain a exprimé sa colère, soulignant les ajournements précédents et l’importance de l’affaire.

Cette question est devenue un point de discorde entre les dirigeants du PTI et le juge du tribunal spécial Abual Hasnat Zulqarnain après que le premier ait exprimé sa méfiance à l’égard des conseils de l’État.

“Comment sera [those] des avocats en qui nous n’avons pas confiance nous représenteront-ils ? Quel est l’intérêt de cela », a déclaré Khan au juge Zulqarnain.

“Nous ne comprenons pas l’anglais parlé par les avocats commis d’office”, s’est plaint l’ancien Premier ministre en appelant à ce que les débats se déroulent en ourdou.

“Cela fait trois mois que je demande à pouvoir rencontrer les avocats avant l’audience”, a déclaré le fondateur du PTI, tout en se plaignant que malgré ses demandes répétées, il n’ait pas été autorisé à consulter ses avocats.

“Comment l’affaire se déroulera-t-elle si [we are] pas autorisé à avoir des consultations avec [our] avocats?”, a-t-il souligné.

“Ce qui se passe est en contradiction avec les conditions préalables à un procès transparent. Il n’y a jamais eu de procès dans l’histoire du Pakistan comparé à ce qui se passe actuellement”, a déclaré Khan tout en exhortant le juge à ordonner à “ces infiltrés” de quitter la salle d’audience.

En réponse à la plainte de Khan, le juge Zulqarnain a déclaré qu’il lui avait accordé autant de soulagement que possible.

“[I] approuvé vos demandes de [provision of] un vélo d’exercice et [permission] pour avoir rencontré vos avocats”, a déclaré le juge.

A cela, le fondateur du PTI a déploré que malgré les ordonnances du juge lui permettant de tenir des réunions, celles-ci n’aient jamais eu lieu.

Pendant ce temps, le vice-président du PTI, Qureshi, s’est également engagé dans une vive dispute avec le juge Zulqarnain demandant à ce dernier d’annoncer le verdict.

“N’avons-nous pas le droit de plaider notre cause par l’intermédiaire de nos avocats ?

“La justice est étranglée […] Nos avocats ne sont pas autorisés à entrer dans la prison”, a déclaré Qureshi.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a même pris le dossier des mains de l’avocat commis d’office et l’a jeté au mur, exprimant sa méfiance à l’égard des conseils de l’État.

“[Our] la défense est assurée par les avocats désignés par l’accusation. Cela prouve que l’affaire est déjà tranchée”, a déploré le politicien.

“Vos avocats n’ont pas pris la peine de venir alors que la date avait été fixée à trois reprises. Si vous [Qureshi] je veux contre-interroger [the witnesses] vous-même, vous pouvez le faire aussi”, a déclaré le juge Zulqarnain en répondant aux remarques de Qureshi et en déplorant le fait que les avocats du politicien ne se soient pas présentés devant le tribunal.

“Shah Sahibà quoi ça sert de retarder l’affaire ?”, s’est-il interrogé.

“Je ne suis pas en prison par choix”, a répondu le vice-président du PTI.

Suite à l’expression de méfiance de Khan et Qureshi à l’égard des avocats de l’État, le tribunal a ordonné aux autorités de demander aux dirigeants du PTI de parler au téléphone avec leurs avocats et a annoncé une interruption de la procédure à la lumière des consultations avec les avocats.