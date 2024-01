Imran et Bushra Bibi inculpés dans l’affaire Iddat – Pakistan

Un tribunal de première instance de Rawalpindi a inculpé mardi l’ancien Premier ministre Imran Khan et son épouse Bushra Bibi dans l’affaire Iddat.

Les accusations portées contre le couple ont été formulées par le juge civil Qudratullah sur une plainte déposée par l’ex-mari de Bushra Bibi, Khawar Farid Maneka, en vertu des articles 34 (intention commune), 496 (cérémonie de mariage frauduleusement célébrée sans mariage légal) et 496B (fornication) de la loi. le Code pénal pakistanais.

L’audience s’est déroulée à la prison d’Adiala, où Imran est incarcéré. Depuis son arrestation en août de l’année dernière, le fondateur du PTI a été inculpé dans plusieurs affaires, notamment l’affaire Toshakhana, l’affaire du chiffrement et l’affaire d’outrage contre la Commission électorale du Pakistan (ECP).

La semaine dernière, bien qu’il soit déjà incarcéré, Imran a été arrêté par la police de Rawalpindi dans au moins une douzaine de cas liés aux violences du 9 mai, y compris l’attaque du quartier général (GHQ).

Lors de l’audience précédente, le juge Qudratullah avait ajourné l’acte d’accusation dans l’affaire Iddat en raison de l’absence de Bushra Bibi. Par ailleurs, la Haute Cour d’Islamabad (IHC) avait réservé son ordonnance la veille sur une requête visant à suspendre le procès dans cette affaire.

Lors de l’audience d’aujourd’hui, Bushra Bibi et Imran ont comparu devant le juge Qudratullah. Cependant, l’ancienne première dame a quitté l’audience à mi-chemin en invoquant des raisons de santé.

“Elle ne se sent pas bien et est partie à l’hôpital”, a déclaré au tribunal l’avocat du PTI, Usman Gul.

Le juge a alors demandé si Bushra Bibi avait obtenu l’autorisation avant de quitter l’audience à mi-parcours. « Il y a une procédure à suivre quand on veut partir. Vous êtes avocat, vous devez le savoir », a-t-il déclaré.

« Avez-vous déjà, à ce jour, rempli un engagement ? » » le juge irrité a demandé à l’avocat du PTI. Il a rappelé que le tribunal avait émis des mandats d’arrêt lors de l’audience précédente mais les avait retirés « en gardant l’estime » du leader du PTI, Latif Khosa.

Par la suite, Gul a déposé un plaidoyer demandant l’autorisation d’exempter Bushra Bibi de l’audience. Cependant, le procureur Rizwan Abbasi s’est opposé à la requête, arguant que le rapport médical soumis par l’épouse d’Imran ne montrait aucun problème médical.

« Bushra Bibi était au tribunal, elle ne peut tromper personne de cette façon », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le juge Qudratullah a déclaré qu’une demande de dispense d’audience n’était déposée que lorsqu’une personne n’était pas présente au tribunal. « Mais Bushra Bibi était au tribunal et elle est partie sans autorisation », a-t-il noté et a demandé des détails sur l’heure de l’entrée et de la sortie de prison de l’ancienne première dame.

S’adressant aux autorités pénitentiaires, le juge a demandé : « Avec la permission de qui avez-vous permis à Bushra Bibi de quitter la prison ? En réponse, le directeur de la prison d’Adiala a déclaré que l’épouse d’Imran était entrée dans la prison à 11h30 et en était sortie à 11h45.

« Bushra Bibi a quitté le tribunal juste avant l’arrivée des avocats », a déclaré Rizwan, affirmant que cela s’était produit dans le cadre d’un « complot ».

Pour sa part, l’avocat du PTI a déclaré que « le ciel ne nous tombera pas sur la tête » si l’acte d’accusation était retardé d’un jour ou deux pour remplir les exigences légales de l’affaire. Mais malgré les objections de Gul, le tribunal a formulé des accusations contre les suspects en l’absence de Bushra Bibi.

« Avez-vous compris les accusations ? le juge a ensuite demandé à Imran. Le fondateur du PTI a répondu qu’il ne comprenait pas le jargon juridique, mais a en même temps soutenu que « tout cela se passait dans le cadre du plan de Londres ».

“Cette affaire a été déposée dans le cadre d’une planification, ils veulent démanteler mon parti”, a déclaré Imran. « Ils arrêtent d’abord les gens, les torturent, puis ‘mettent à jour leur logiciel’ », a-t-il affirmé.

Imran a également rejeté les accusations portées contre lui et a plaidé non coupable.

Par la suite, le tribunal a ajourné l’audience jusqu’au 18 janvier et a convoqué des témoins lors de la procédure à venir.

Selon Maneka, il était « marié » à Bushra Bibi depuis 1989 « jusqu’à l’intrusion d’Imran Khan dans leur liaison conjugale « sous le costume de peeri mureedi ». Il a rappelé que sa belle-sœur, Maryam, qui réside aux Émirats arabes unis, leur avait présenté Imran lors du sit-in organisé par le PTI en 2014 à Islamabad.

Imran a alors commencé à visiter sa maison en son absence, a affirmé Maneka, ajoutant qu’il y restait des heures en son absence. “[This] sa conduite était hautement contraire à l’éthique et à l’islam. [as] il n’avait aucune raison de rester », a-t-il allégué, ajoutant que les visites « sont devenues très fréquentes avec le temps et, à un moment donné, l’intimé n°1 [Imran Khan] a été évincé par moi avec honte ». Il a déclaré que son serviteur, Lateef, l’avait informé des fréquentes visites d’Imran.

La pétition indique que l’ami proche d’Imran, Zulfi Bukhari, l’accompagnait même s’il n’a jamais été un disciple de Bushra Bibi. Dans certains cas, Bukhari venait également seul chez Maneka, a-t-il affirmé.

La fondatrice du PTI et Bushra Bibi sont restées en contact l’une avec l’autre et des téléphones portables et des cartes SIM ont été fournis à cette dernière par son amie, Farah Khan alias Farhat Shahzadi, a affirmé Maneka. « J’ai des raisons de croire qu’ils ont développé des relations illicites entre eux avant même leur soi-disant nikah. »

Il a déclaré que des propos durs avaient été échangés entre le couple à propos du comportement de son ex-femme, mais que celle-ci « avait inventé une histoire de spiritualisme pour dissimuler ».

“J’ai fait de mon mieux pour concilier la situation pour le bien de ma famille”, a déclaré Maneka, ajoutant que les contacts entre son ex-femme et Imran se sont poursuivis jusqu’au 14 novembre 2017, date à laquelle il a “divorcé sans enthousiasme” de Bushra Bibi.

Maneka a affirmé que même après le divorce, il était intéressé par la réconciliation par l’intermédiaire de sa mère, mais « mes projets de réconciliation ont été contrecarrés à cause de [their] nikah prématuré» aurait été célébré sans observer la période d’iddat.

Un mois après leur divorce, Farah Khan l’a contacté et lui a demandé de modifier la date sur les papiers du divorce, a affirmé Maneka, ajoutant qu’il avait « catégoriquement refusé » de le faire.

Il a accusé Imran Khan d’avoir ruiné sa vie et stigmatisé toute sa famille. Il a affirmé que l’ancien Premier ministre et Bushra Bibi « avaient commis un délit odieux en entretenant des relations illicites avant le mariage et en contractant le nikah pendant la période d’iddat », ce qui contrevient aux enseignements de l’Islam.

« J’ai évité de signaler l’affaire parce que je considérais qu’il s’agissait d’une affaire de famille… mais maintenant, les choses sont devenues publiques ; c’est pourquoi je suis devant le tribunal », a ajouté Maneka.