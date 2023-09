Imraan Buccus | L’assassinat d’un militant sikh au Canada révèle la face cachée de l’Inde

Alors que la querelle diplomatique entre le Canada et l’Inde s’intensifie après que le premier ait accusé la seconde d’un assassinat en sol étranger, Imraan Buccus écrit que l’Inde a franchi une ligne et qu’il y aura des conséquences.

Le 18 septembre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a stupéfié le monde en faisant une déclaration au Parlement canadien dans laquelle il a souligné des « allégations crédibles d’un lien potentiel » entre des agents du gouvernement indien et l’assassinat au Canada d’un citoyen canadien, un éminent militant sikh.

Il a en outre demandé au gouvernement indien de coopérer à une enquête sur l’assassinat.

Hardeep Singh Nijjar était un leader sikh canadien qui a plaidé pour un État sikh distinct en Inde et est, bizarrement, considéré comme un « terroriste » par le gouvernement indien.

Le 18 juin de cette année, Nijjar a été assassiné à Surrey, une ville de la province de la Colombie-Britannique, la plus occidentale du Canada.

Le gouvernement canadien a estimé que l’agence de renseignement indienne, la Research and Analysis Wing (RAW), était responsable du meurtre.

En réponse au meurtre, le Canada a expulsé un diplomate indien, Pavan Kumar Rai, le maître espion de RAW au Canada, en raison de son rôle présumé dans le meurtre.

LIRE | Le Canada lie l’Inde au meurtre d’un exil sikh et expulse le chef du renseignement

canadien les médias ont rapporté le gouvernement canadien avait rassemblé des renseignements humains et électromagnétiques au cours d’une enquête de plusieurs mois sur le meurtre.

CBC News a rapporté que les renseignements incluaient des communications de responsables indiens présents au Canada, ajoutant que certaines informations avaient été fournies par un allié non identifié de l’alliance Five Eyes (un réseau de partage de renseignements qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). ).

Les préoccupations canadiennes ont été dûment appuyées par les États-Unis lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse :

Nous sommes profondément préoccupés par les allégations soulevées par le premier ministre Trudeau. Il serait important que l’Inde collabore avec les Canadiens dans le cadre de cette enquête. Nous voulons voir la responsabilité.

De son côté, le gouvernement indien a catégoriquement nié ces « allégations », les qualifiant d’« absurdes » et a ensuite expulsé un diplomate canadien de New Delhi.

Cependant, le Le journal Globe and Mail a rapporté

Les autorités canadiennes de sécurité nationale disposent de « ce qu’elles considèrent comme des renseignements crédibles selon lesquels l’Inde était derrière » le meurtre de Nijjar.

Les agences de renseignement de pays comme Israël, le Rwanda, les États-Unis et la Russie sont devenues connues pour « éliminer » leurs opposants sur le sol étranger. L’État de l’apartheid a fait de même.

Dans un passé récent, nous avons connaissance de plusieurs opérations de ce type menées par des agences de renseignement étrangères en Iran et ailleurs.

LIRE | Soyez prudent au Canada, dit l’Inde à ses citoyens après que le Canada l’accuse de meurtre

Comme c’est toujours le cas dans les relations internationales, il existe deux poids, deux mesures en ce qui concerne la manière dont sont accueillis les assassinats soutenus par l’État sur le sol étranger.

Si l’auteur du crime est l’État américain ou un État aligné sur lui, comme Israël ou le Rwanda, l’action est, explicitement ou implicitement, considérée comme acceptable.

Cependant, si l’auteur est un État en conflit avec les États-Unis, comme la Russie, l’action est considérée comme un outrage moral et politique.

Dans ce cas-ci, ce qui est inhabituel, voire choquant, c’est qu’un allié occidental, l’Inde, ait assassiné un dissident politique dans un puissant pays occidental.

La question qui se pose est de savoir pourquoi l’Inde a choisi d’éliminer un adversaire sur le sol occidental ?

La réponse réside dans la nature du gouvernement indien en place.

L’« expérience » de la violence en Inde

Il y a deux aspects à cela. Le premier est le caractère politique interne du régime de New Delhi.

Le gouvernement extrémiste hindou du BJP, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, n’est pas seulement extrémiste hindou. Il est largement décrit comme fasciste.

La deuxième est qu’il existe une impunité internationale pour les actions d’un gouvernement fasciste.

Enhardi par son potentiel économique et par l’absence de récrimination internationale suite au massacre des musulmans du Gujarat en 2002 et à la répression brutale des séparatistes cachemiris, le gouvernement indien est devenu suffisamment affirmé pour se comporter comme une « superpuissance », permettant à ses services secrets d’agir de manière agressive dans des pays étrangers, tout comme la CIA et d’autres.

LIRE | Une école indienne fait l’objet d’une enquête criminelle après une réaction de droite contre les prières multiconfessionnelles

Alors que les inquiétudes du Canada concernant RAW faisaient surface, le Pakistan n’a pas tardé à rappeler au monde les activités des services de renseignement indiens, qu’il présenté à l’ONU sous forme de dossier en novembre 2020.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Syrus Qazi a déclaré aux journalistes à New York : « Nous ne sommes pas surpris des allégations du Canada. Nous connaissons la nature et le mode de comportement de notre voisin de l’Est. »

Justifiant l’implication de l’Inde dans des activités subversives au Pakistan, Qazi a déclaré que le Pakistan avait appréhendé l’espion indien Kulbhushan Yadav, un officier en service de RAW qui avait reconnu ses actes de terrorisme au Pakistan.

Tout comme pour le meurtre de Nijjar au Canada, l’implication de l’Inde au Pakistan dans une tentative d’assassinat similaire a été constatée à la suite d’une explosion survenue le 23 juin 2021 à Lahore, devant la résidence de Hafiz Muhammad Saeed, un citoyen pakistanais que l’Inde prétend être un « terroriste pro-Cachemire ».

Moeed Yusuf, alors conseiller à la sécurité nationale pakistanais, dit le 5 juillet 2021 :

Nous n’avons absolument aucun doute ni réserve à vous informer que le cerveau principal [of the blast] appartient à RAW, l’agence de renseignement indienne, est de nationalité indienne et est basé en Inde.

Le Pakistan continue de prétendre que l’Inde parraine des actes de terrorisme au Pakistan.

L’Inde devra faire face aux conséquences

L’Inde aspire à devenir la prochaine superpuissance et cherche à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Occident accueille favorablement la montée en puissance de l’Inde en tant que contre-pouvoir face à la Chine, mais exige toujours que l’Inde soit son partenaire junior et non son égal.

L’Occident accepte le traitement oppressif de l’Inde envers ses minorités et la répression cruelle de la population du Cachemire, mais il ne peut accepter le refus de l’Inde d’accepter son statut de partenaire junior de l’Occident.

L’Inde a déjà fait trembler les cages en refusant d’isoler la Russie.

LIRE | Le projet de Narendra Modi de changer le nom de l’Inde est « absurde », déclare le chef de l’opposition Rahul Gandhi.

Ce dernier acte d’assassinat sur le sol canadien a démontré que le pays semble se considérer tout aussi droit à l’impunité que les États-Unis ou Israël.

Cette situation amènera l’Occident à remettre en question la fiabilité de l’Inde en tant qu’acteur crédible et responsable dans l’ordre mondial émergent.

Après tout, l’impunité dont jouissent des États comme les États-Unis, Israël et le Rwanda pour utiliser leurs agences de renseignement pour assassiner des personnes ne s’étend pas aux actions non autorisées sur le territoire des États occidentaux les plus puissants.

L’Inde a franchi une ligne ici, et cela aura des conséquences sur ses relations avec l’Occident.

– Dr Imraan Buccus est analyste politique

*Envie de répondre au chroniqueur ? Envoyez votre lettre ou article à [email protected] avec votre nom et votre ville ou province. Vous pouvez également envoyer une photo de profil. Nous encourageons la diversité des voix et des points de vue dans les soumissions de nos lecteurs et nous nous réservons le droit de ne pas publier toutes les soumissions reçues.

Clause de non-responsabilité: News24 encourage la liberté d’expression et l’expression d’opinions diverses. Les opinions des chroniqueurs publiés sur News24 sont donc les leurs et ne représentent pas nécessairement celles de News24.