« Improvisé et atroce »: l’Italie cherche à quitter l’accord avec la Chine, annulant la décision du gouvernement précédent

L’Italie se retirera de l’initiative controversée de la ceinture et de la route chinoises, a déclaré dimanche le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, dans une interview.

« Le problème aujourd’hui est : comment revenir (de la BRI) sans nuire aux relations [with Beijing]. Parce qu’il est vrai que la Chine est un concurrent, mais c’est aussi un partenaire », a déclaré Crosetto dans une interview au journal Corriere della Sera, selon un rapport de Reuters.

Les commentaires de Crosetto interviennent après la visite du Premier ministre italien Giorgia Meloni avec le président Biden à Washington, DC, la semaine dernière, où la dirigeante italienne a déclaré que son gouvernement envisageait toujours ses options en ce qui concerne l’accord avec la Chine.

LE MELONI D’ITALIE FAIT LA COMPARAISON AVEC LE LEADER EUROPÉEN LÉGENDAIRE AVANT LA VISITE AVEC BIDEN

« Nous prendrons une décision avant décembre », a déclaré Meloni plus tard à Maria Bartiromo de Fox News dans une interview exclusive.

L’Italie était le seul grand pays occidental à adhérer à l’accord avec la Chine, un projet de dépenses d’infrastructure massive que la Chine envisage se traduirait par une nouvelle route de la soie qui peut relier la Chine au reste de l’Asie et de l’Europe, suscitant le mépris de certains dirigeants de l’Union européenne et de Washington à le temps.

Mais la décision de rejoindre l’initiative a été prise sous la direction précédente du pays, ce que Crosetto a qualifié d' »acte improvisé et atroce ».

L’ITALIENNE GIORGIA MELONI ASSERMENTÉE, PREMIÈRE FEMME À ÊTRE PREMIÈRE

Les détracteurs de l’adhésion de l’Italie à l’accord ont fait valoir qu’il n’avait pas fait grand-chose pour profiter à l’économie du pays, a rapporté Politico dimanche, notant que le pacte n’avait pas amélioré le déficit commercial de l’Italie avec la Chine. Depuis la signature de l’accord en 2019, les exportations chinoises vers l’Italie ont augmenté de 51 %, tandis que les importations chinoises de produits italiens n’ont augmenté que de 26 %, note le rapport, citant l’Agence commerciale du pays.

Les commentaires de Crosetto font quelque peu écho à ceux de Meloni du début de cette année, lorsqu’elle a exprimé son optimisme quant au fait que les relations de l’Italie avec la Chine pourraient être solides sans la participation de son pays à l’initiative.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’Italie est le seul membre du G-7 à avoir signé le mémorandum d’adhésion à la Route de la Soie, mais ce n’est pas le pays européen ou occidental avec les relations économiques et les flux commerciaux les plus solides avec la Chine », a déclaré Meloni en mai, selon Politico. . « Cela signifie qu’il est possible d’avoir de bonnes relations avec Pékin, également dans des domaines importants, sans qu’elles fassent nécessairement partie d’un plan stratégique global. »

Reuters a contribué à ce rapport.