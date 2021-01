Improbable voit ses pertes atteindre 88,5 millions de dollars lors de la quête des mondes virtuels

Improbable co-fondateur et PDG Herman Narula

LONDRES – Improbable, soutenu par SoftBank, a enregistré mercredi une perte avant impôts de 64,8 millions de livres sterling (88,5 millions de dollars) pour les sept mois précédant le 31 décembre 2019, selon un dépôt sur le registre des sociétés britannique Companies House.

C’est une forte augmentation par rapport à la perte avant impôts de 39 millions de livres sterling déclarée au cours de l’année précédant le 31 mai 2019.

La firme londonienne, l’un des plus gros paris de SoftBank en Grande-Bretagne, vise à développer des simulations informatiques à grande échelle et des «environnements synthétiques» qui ont des applications dans les jeux et la défense. Sa plate-forme technologique de base, ou produit principal, est connue sous le nom de SpatialOS.

Audité par PwC, le dossier montre qu’Improbable a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 millions £ au cours de la dernière période. Sur ce montant, 8,3 millions de livres sterling provenaient du Royaume-Uni, 2,4 millions de livres sterling des États-Unis et 87 188 £ du reste du monde.

Les revenus ont considérablement augmenté par rapport aux 1,2 million de livres sterling publiés au cours de l’année qui s’est terminée le 31 mai 2019, mais la société n’a pas encore sorti de jeu à succès.