Improbable, soutenu par SoftBank, réduit ses pertes de 85 % après le pivot du métaverse

Herman Narula, co-fondateur et PDG d’Improbable, s’exprime lors d’une session au Web Summit à Lisbonne.

La startup de réalité virtuelle Improbable a déclaré mercredi avoir réduit ses pertes de 85 % en 2022, une année qui a vu l’entreprise se concentrer sur la création de nouvelles expériences « métaverses ».

La société britannique a déclaré dans un communiqué de presse que ses revenus ont plus que doublé l’année dernière pour atteindre 78 millions de livres sterling (95 millions de dollars), alors que ses travaux sur les métavers se développaient considérablement.

Il a réduit les pertes au cours de l’exercice 2022 de 131 millions de livres sterling à 19 millions de livres sterling.

Le PDG improbable Herman Narula a déclaré que la société avait annoncé son « meilleur exercice financier » jamais enregistré, ce qui reflète à quel point son pari sur le métaverse avait porté ses fruits.

S’adressant à CNBC dans une interview mardi, Narula a déclaré qu’Improbable avait réussi à expédier plus de produits avec moins de personnes grâce aux progrès de l’intelligence artificielle générative. Les codeurs de l’entreprise utilisent « quotidiennement » l’IA générative pour écrire du code et trouver des solutions aux problèmes commerciaux, a-t-il déclaré.

« Nous commençons à penser que le modèle d’une entreprise technologique prospère en 2023… la taille optimale n’est probablement pas si grande », a déclaré Narula à CNBC. « Dans l’ensemble, vous voudriez probablement penser à des entreprises beaucoup plus petites.

Selon Narula, l’un des facteurs qui poussent les entreprises technologiques à réduire leurs effectifs au-delà de l’IA générative est le travail à distance, qui, selon lui, a rendu « plus difficile la motivation d’un groupe de personnes, surtout si ces personnes se sentent éloignées de la direction ».

« Vous regardez vraiment un monde dans lequel nous passons de gros cuirassés à des essaims d’entités très agiles », a-t-il ajouté.

« Cela me donne beaucoup d’espoir que des entreprises comme la nôtre aient une chance de réussir parce que nous n’avons pas besoin d’adopter les mêmes tactiques. [Big Tech companies like Microsoft and Meta] nous avons dû le faire, comme embaucher des dizaines de milliers de personnes. »

Improbable a toujours dépensé beaucoup d’argent pour tenter de faire de sa vision de vastes mondes virtuels un succès. Les critiques ont soulevé des questions sur la durabilité commerciale de l’entreprise.

Improbable a déclaré qu’une partie de la raison derrière la réduction des pertes de l’entreprise était une réduction spectaculaire du coût de l’organisation d’événements virtuels à grande échelle.

Alors qu’au départ il fallait des millions de livres pour organiser un événement, il faut désormais des centaines de milliers de livres, a déclaré la société, et elle s’attend à ce que ce chiffre continue de baisser.

L’année a également vu Improbable céder deux de ses studios de jeux, Inflexion Games et Midwinter Entertainment, et vendre une unité commerciale axée sur le service aux clients de la défense.

Improbable a terminé l’année avec 140 millions de livres sterling de liquidités en banque, ce qui témoigne du soutien continu des actionnaires, a indiqué la société.

Les bailleurs de fonds d’Improbable incluent SoftBank, Andreessen Horowitz et Temasek.

Les comptes complets d’Improbable n’ont pas encore été publiés sur Companies House, le registre officiel des sociétés du Royaume-Uni.