« Imprimé par le manque de professionnalisme » – Vieira explique les différences entre Milan et Arsenal en 1996

La légende d’Arsenal, Patrick Vieira, a révélé qu’il avait été choqué lorsqu’il est arrivé au club en provenance de l’AC Milan en raison du manque de professionnalisme de l’équipe.

Vieira a commencé sa carrière de joueur à Cannes et il a tellement impressionné au cours de ses deux saisons avec l’équipe senior qu’il a été transféré à Milan en 1995, mais un an plus tard, il a quitté le club pour Arsenal où il s’est associé à son compatriote Arsène Wenger.

Son séjour dans le nord de Londres a certainement été un succès puisqu’il a remporté quatre FA Cup et trois titres de champion, dont l’un en tant qu’équipe invaincue qui est depuis connue dans le monde entier sous le nom des « Invincibles ».

Le Français est revenu en Italie, jouant à la Juventus et à l’Inter, puis il a atterri à Manchester City avant de prendre sa retraite en 2011. Il est depuis devenu entraîneur, exerçant à l’OGC Nice et à Crystal Palace, aujourd’hui Strasbourg.

Vieira a parlé du S’en tenir au football podcast animé par Gary Neville, et l’ancien arrière latéral de Manchester United lui a demandé ce qu’il avait trouvé lors de son arrivée à Arsenal en 1996.

« En venant en Angleterre, en allant à Arsenal, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je n’avais aucune idée de la Premier League car en France, le plus grand championnat était le championnat italien. La Serie A était la ligue la plus suivie en France.

« Donc, à cette époque, je ne connaissais rien d’Arsenal. En arrivant là-bas, j’ai été vraiment impressionné par le manque de professionnalisme (rires). Je venais de l’AC Milan, et l’AC Milan faisait arriver des joueurs une heure ou deux heures avant l’entraînement, bien habillés. Costacurta venait chaque jour à l’entraînement en costume-cravate.

« Ils déjeunaient après l’entraînement et certains d’entre eux dormaient sur le terrain d’entraînement avant de rentrer chez eux. C’était vraiment professionnel. C’est là que j’ai vraiment appris le métier.

« En venant à Arsenal, c’était vraiment le contraire. C’était différent. La mentalité était complètement différente, je me sentais vraiment à l’aise avec ça et j’adorais ça.

«C’était assez détendu, décontracté, tout dépendait de ce qui se passait sur le terrain. Il s’agissait de passion et de ne pas penser au lendemain, il s’agissait de s’entraîner à 100%.

« Nous pouvions bien nous entraîner, nous pouvions mal nous entraîner, il y avait quelques erreurs techniques mais nous nous donnions toujours à 100 %. C’était totalement différent de la culture italienne que j’avais apprise auparavant.