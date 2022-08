Imprévisibilité de la Premier League, effondrement de Dortmund, Mbappe à nouveau heureux

Un autre week-end de gros titres, de golazos et de finitions imprévisibles dans les plus grandes ligues européennes. De l’effondrement du Borussia Dortmund à la performance dominante de Leeds sur Chelsea, les drames ne manquaient pas.

Les correspondants ESPN Rob Dawson, Alex Kirkland, Julien Laurens, Sam Marsden, James Tyler et James Olley décomposent tous les grandes choses que vous devez savoir sur le week-end.

Points de discussion

La ville se prépare-t-elle à une défense sauvage du titre ?

Cette saison de Premier League pourrait-elle continuer à être aussi imprévisible et se terminer par une surprise ? Il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c’est amusant d’y penser pendant que nous le pouvons. Manchester United et Liverpool s’affrontent lundi avec tous deux à la recherche d’une première victoire tandis que dimanche, Chelsea a été humilié à Leeds United et Manchester City a dû se défendre d’un déficit de deux buts pour faire match nul 3-3 à Newcastle United.

Man City sera toujours favori malgré la perte de points à St James ‘Park, mais le résultat, à tout le moins, montre que les champions en titre de Pep Guardiola peuvent être rendus vulnérables. Arsenal, quant à lui, a entamé une saison avec trois victoires consécutives pour la première fois depuis 2004 et Tottenham Hotspur a pris sept points sur neuf possibles.

Cette saison va être étrange avec une pause en novembre et décembre pour la Coupe du monde et peut-être qu’elle pourrait faire surgir un vainqueur surprise. Qui sait après un tel départ en montagnes russes ? – Dawson

Gabriel Jesus fait-il penser (espérer) aux fans d’Arsenal une course au titre? Alex Davidson/Getty Images

Un cauchemar familier pour Dortmund

Tant pis pour une résurgence cette saison, hein ? On avait beaucoup parlé des acquisitions estivales intelligentes du Borussia Dortmund après les adieux prolongés à Erling Haaland, en particulier les mesures prises pour réparer la défense chaotique qui les avait empêchés de relever le défi du titre ces dernières années. Nico Schlotterbeck était une signature astucieuse et Niklas Sule ne pouvait pas être mauvais après avoir remporté tant de trophées au Bayern Munich, n’est-ce pas ?

En fin de compte, la clôture des matchs est la véritable marque d’un champion et l’effondrement de samedi contre le Werder Brême montre à quel point ils doivent aller.

Il a fallu près de 75 minutes à Dortmund pour construire minutieusement une avance de 2-0 à domicile face à une équipe qui vient de revenir en Bundesliga cette saison après un an en deuxième division. L’effort à longue portée de Julian Brandt s’est faufilé à l’aube de la mi-temps avant qu’un autre tir à faible pourcentage, cette fois un mondial de Raphael Guerreiro, double l’avance.

À partir de là, carnage, car Emre Can, Sule et le gardien Gregor Kobel ont apparemment oublié comment marquer, appuyer ou fermer les angles de tir alors que les visiteurs ont marqué trois buts lamentablement faciles après la 89e minute pour prendre les points.

Le sous-marin de Brême, Oliver Burke, était au cœur d’une grande partie de cela, mais bien que le crédit soit dû à la riposte, les fans de Dortmund doivent être terrifiés pour une autre longue saison d’erreurs auto-infligées pour condamner toute chance de succès. Cela doit être un signal d’alarme pour Erin Terzic and Co. si cette saison – qui a commencé par deux victoires professionnelles ordonnées contre le Bayern Leverkusen et le Hertha Berlin – doit se terminer différemment de tant d’autres avant elle. — Tyler

L'interview de Jamie Bynoe-Gittens est interrompue par de bruyantes célébrations du Werder Brême après leur retour contre le Borussia Dortmund.

Mbappe tout sourire (pour l’instant) après ‘Penaltygate’

La semaine dernière, on a vu un Kylian Mbappé grincheux et mécontent au milieu d’une polémique jugée “Penaltygate” en raison de son attitude face à Montpellier. Dimanche, nous l’avons vu rayonner une fois de plus après avoir marqué neuf secondes dans la grande victoire du Paris Saint-Germain sur Lille, l’un des buts les plus rapides de l’histoire du football français. Et ce n’est pas seulement l’inscription si rapide sur la feuille de match qui a été la plus impressionnante (ni le score final de 7-1) – c’était exceptionnel, c’était le but lui-même, tiré de ce que vous voyez sur le terrain d’entraînement !

Neymar à Marco Verratti, retour à Neymar qui a lancé le ballon pour Lionel Messi dans le cercle central pour envoyer un ballon parfait au-dessus de Mbappe, dont la course parfaite a été accompagnée d’une touche parfaite pour lober le gardien lillois Leo Jardim.

La réaction des joueurs du PSG est éloquente. Ils ont presque trop célébré parce qu’ils ont travaillé sur ce jeu à l’entraînement et ont été ravis de le reproduire dans un vrai match. Cela a mis fin à toutes les tensions du week-end précédent et a redonné le sourire à Mbappe, qui a terminé avec un triplé. Si vous ajoutez la performance monstre de Neymar (deux buts, trois passes décisives) et l’éclat de Messi (un but, deux passes décisives), ce fut une soirée parfaite pour le PSG. — Laurens

Tout va bien au PSG, du moins pour cette semaine. Xavier Lainé/Getty Images

Croisière “Sous-marin jaune”

Villarreal a posé un jalon pour la saison avec une impressionnante victoire 2-0 à l’Atletico Madrid dimanche pour porter six points sur six en Liga. Yeremy Pino a ouvert le score dans une rencontre serrée à la 73e minute et Gerard Moreno a scellé les points dans les arrêts de jeu après que la signature estivale de Nahuel Molina ait été expulsée lors de ses débuts à domicile pour l’Atletico.

Cette victoire alimentera la conviction que l’équipe d’Unai Emery peut revenir en Ligue des champions. Après avoir atteint les demi-finales de la compétition d’élite européenne la saison dernière, s’inclinant contre Liverpool, ils ne participeront cette fois-ci qu’à l’Europa Conference League après avoir terminé septième de la Liga.

Cependant, les quatre premiers devraient être à leur portée cette année. Pino est un ailier passionnant qui a maintenant l’avantage de sa première campagne derrière lui, tandis que Jose Luis Morales ajoute de la profondeur à leur attaque. Les équipes d’Emery sont généralement de bons entraîneurs et difficiles à décomposer également. La clé, cependant, sera de garder le buteur Moreno en forme.

C’est le début, mais cette victoire sur l’Atletico, associée au lent démarrage de Séville, place Villarreal en bonne position. – Marsden

Buts

Saliba envoie les Gunners s’envoler

Après avoir marqué un but contre son camp contre Leicester City la semaine dernière, William Saliba a marqué du côté droit pour la première fois de sa carrière à Arsenal samedi. Et quel but c’était. Le joueur de 21 ans a décidé de prendre la mise à pied de Granit Xhaka pour la première fois, exécutant une superbe finition flottante du pied gauche sur le gardien de but de Bournemouth Mark Travers pour sceller une victoire 3-0 pour les Gunners.

Le suivi élevé prouve que ce n’était pas un hasard: le vol était délibéré, précis et digne d’un avant-centre. Oleksandr Zinchenko, debout derrière Saliba, tomba à genoux, les mains sur la tête, renversé par la majesté de tout cela.

Faites, faites, faites, faites… 💫 William Saliba dit bonjour au coin supérieur droit ⚽️ 🎥 : @NBCSportsSoccer #BOUARSpic.twitter.com/g6bGMjHv1f – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 20 août 2022

Et Saliba, sérénadé tout au long du match par les fans jubilatoires d’Arsenal sur la côte sud, a été tellement submergé par le moment où il s’est enfui au mauvais coin du terrain pour célébrer, glissant sur ses genoux devant les supporters locaux. Pas la peine – ces fans des Gunners ne l’aimeront que plus maintenant. –Oley

La magie de Modric met en place la beauté de Vinicius

Le but de Luka Modric en première mi-temps a peut-être été le moment le plus accrocheur de la victoire 4-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo samedi, mais c’est le rôle de Modric dans le troisième match de Madrid qui a à la fois défini le match et résumé le contre-attaque effrayant de Carlo Ancelotti. machine d’attaque.

Il n’y a peut-être pas d’équipe plus dangereuse pendant la pause en ce moment. Le Celta n’avait pas mal performé à Balaidos, mais ils ont été impitoyablement déchirés à l’ouverture du match en seconde période. Le mouvement qui a conduit Vinicius Junior à contourner froidement le gardien Agustin Marchesin et à terminer sous un angle a commencé avec le blocage d’Aurélien Tchouameni à l’intérieur de la surface de réparation madrilène.

Lorsque Modric a reçu le ballon quelques instants plus tard, au plus profond de sa moitié de terrain, le danger était évident : Celta avait des joueurs engagés sur le terrain, et Vinicius était sur le point de courir derrière. La passe de Modric devait encore être chronométrée de manière experte et parfaitement pondérée, et c’était le cas, coupant en deux les défenseurs Hugo Mallo et Unai Nunez sur la ligne médiane et mettant Vinicius au but.

jouer 1:00 Vinicius Junior contourne le gardien pour marquer pour le Real Madrid à la 56e minute.

À 3-1, cela ressemblait à la fin de la partie ; une conclusion confirmée par une autre échappée, achevée par Federico Valverde, dix minutes plus tard. — Alex Kirkland

Pefok à nouveau au rendez-vous pour l’Union Berlin

L’équipe nationale masculine des États-Unis attend toujours l’émergence d’un attaquant en forme avant la Coupe du monde, plusieurs d’entre eux ayant tenté en vain au cours des 12 derniers mois de revendiquer leur droit de débuter au Qatar. Jordan Pefok pourrait-il être l’homme après tout?

L’attaquant n’a pas perdu de temps à s’installer à l’Union Berlin depuis qu’il a quitté l’équipe suisse des Young Boys cet été, marquant son troisième but en quatre matchs alors que son équipe étourdissait le RB Leipzig 2-1 samedi. Il était à la fin d’une contre-attaque habile pour se convertir calmement après que Jannik Haberer et Sheraldo Becker se soient combinés pour mettre l’attaquant au but, avec Pefok le balayant au-delà d’un Janis Blaswich impuissant pour le premier match.

jouer 2:25 L’Américain Jordan Pefok marque son troisième but en quatre matchs alors que l’Union Berlin bat le RB Leipzig 2-1.

Becker en a ajouté un autre avant la mi-temps et même si Willi Orban a marqué pour Leipzig à un peu moins d’une demi-heure de la fin, les outsiders de la Bundesliga se sont accrochés pour une victoire impressionnante. Le tableau de la ligue semble amusant et funky après trois matches, avec Union deuxième avec cinq points en grande partie grâce à Pefok. La prochaine Coupe du monde est-elle dans son viseur ? Sur cette forme, difficile de lui refuser.

Des équipes en difficulté

Séville déjà en difficulté

Séville n’a remporté que trois de ses 12 derniers matches la saison dernière pour passer du statut de challenger le plus proche du Real Madrid au titre à s’accrocher pour terminer à la quatrième et dernière place de la Ligue des champions. Cette forme les a suivis dans la nouvelle campagne après un été difficile qui les a obligés à vendre leurs deux défenseurs centraux, Diego Carlos rejoignant Aston Villa et Jules Kounde déménageant à Barcelone.

Après avoir ouvert la saison avec une défaite à Osasuna, ils ont eu la chance d’obtenir un match nul à domicile contre le Real Valladolid ce week-end. Anuar Tuhami avait donné une avance surprise à Valladolid avec 10 minutes à jouer seulement pour une énorme gaffe du gardien Sergio Asenjo pour permettre à Karim Rekik de marquer un égaliseur tardif. Le but de Rekik a sauvé un point mais Séville, qui a perdu l’ailier Jesus “Tecatito” Corona la semaine dernière à cause d’une blessure à la jambe, devra considérablement s’améliorer avec l’entraîneur Julen Lopetegui déjà sous pression. – Marsden

West Ham a l’air faible

Trois matches de championnat, trois défaites, zéro but marqué, cinq encaissés : West Ham United est dernier de la Premier League et ce n’est ni un accident ni une surprise. Il est cependant inquiétant qu’ils aient déjà beaucoup de problèmes. Contre Brighton & Hove Albion à domicile dimanche (0-2), ils ont été battus, encore une fois, comme contre Manchester City et à Nottingham Forest où ils ne le méritaient peut-être pas.

David Moyes peut affirmer qu’il a des blessures et que le club a trouvé très difficile de recruter les joueurs qu’il voulait cet été. Pourtant, toutes ses stars de la saison dernière sont toujours là et l’élan de la saison dernière était vraiment fort. Les choses pourraient encore empirer avec un voyage chez les autres lutteurs d’Aston Villa avant de jouer contre Chelsea et Tottenham. – Laurent

MVP du week-end

Marsch fait voler Leeds haut

Il y avait beaucoup de scepticisme lorsque Leeds United a nommé Jesse Marsch pour lancer une mission de sauvetage de relégation, mais il fait du bon travail pour faire taire les sceptiques. Il y a eu des moments nerveux à la fin de la saison dernière, mais Leeds a fait juste assez pour rester en Premier League et maintenant ils tirent le meilleur parti de leur bouée de sauvetage.

Marsch, qui a dû faire face au transfert des joueurs clés Kalvin Phillips (Manchester City) et Raphinha (Barcelone), a guidé son équipe vers un début de nouvelle campagne sans défaite. Contre Chelsea, l’Américain a montré qu’il pouvait rivaliser avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde en la personne de Thomas Tuchel.

Leeds a dominé l’équipe de Tuchel, s’imposant 3-0 grâce aux buts de Brenden Aaronson, Rodrigo et Jack Harrison. Au contraire, le résultat a flatté Chelsea après que le plan tactique de Marsch ait fonctionné comme une horloge. Qu’il s’agisse des projecteurs d’être un manager américain ou de la période difficile au RB Leipzig qui a intensifié l’examen minutieux de Marsch, l’ancien milieu de terrain de la MLS semble s’en délecter – Dawson