Impressions Tecno Spark 20 Pro et Spark 20 Pro Plus : valeur Ace

Sur le champ de bataille des téléphones économiques, les Tecno Spark 20 Pro et 20 Pro Plus ne seront pas le choix le plus évident, mais ils parviennent néanmoins à relever le défi. Ils sont équipés d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un écran AMOLED de 120 Hz et d’un prix qui dépasse à peine la barre des 200 $. Mais pourront-ils tenir tête à la concurrence ? Vérifions-les.

À toutes fins utiles, le Tecno Spark 20 Pro et le 20 Pro Plus sont pratiquement identiques, à l’exception de quelques modifications apportées au châssis et de quelques ajustements mineurs ici et là. Abandonner les dos en plastique de nombreux prédécesseurs aide vraiment la série Spark 20 Pro. Ces deux téléphones arborent des cadres élégants et incurvés, avec un choix de teintes accrocheuses. Je suis particulièrement séduit par le scintillant Temple Orbit Green, mais les options écologiques Magic Skin 2.0 (lire : faux cuir) méritent également d’être saluées. La durabilité n’est pas oubliée, avec des téléphones bénéficiant d’une résistance à l’eau IP53. Il y a même un étui de protection dans la boîte pour garder les choses en parfait état.

Lanh Nguyen / Autorité Android

Cette série de téléphones est entièrement consacrée aux grands écrans et, compte tenu du prix, ils ne déçoivent pas dans ce domaine. Le Spark 20 Pro et le Pro Plus sont livrés avec des panneaux QHD+ AMOLED, ce qui n’est tout simplement pas disponible sur de nombreux appareils à petit budget dans cette gamme de prix. Les deux panneaux AMOLED de 6,78 pouces brillent vraiment, avec des couleurs vives et un taux de rafraîchissement soyeux de 120 Hz.

Une chose que je souhaite noter à propos de ces écrans est liée à l’encoche du trou de perforation. Pour une raison quelconque, Tecno a décidé d’essayer de l’intégrer dans l’interface utilisateur en copiant l’intégration Dynamic Island que nous avons vue sur les iPhones récents. Sur ces téléphones Tecno particuliers, il est utilisé pour des choses plus basiques comme la surveillance de la charge, ce qui est bien, mais cela ne semble pas à sa place sur la version Tecno d’Android, d’autant plus que le trou de perforation est très petit en premier lieu.

Lanh Nguyen / Autorité Android

Malgré le faste et le glamour de ce qui semble être des finitions haut de gamme, ce qui se trouve en dessous est un peu plus conforme au prix demandé. Le Spark 20 Pro utilise le MediaTek Helio G99 et le Pro Plus est livré avec la puce Helio G99 Ultimate. Personnellement, je ne pouvais pas vraiment voir de différence dans les performances des données étant donné les supposées mises à niveau du SoC sur ce dernier modèle, mais vous disposez de 8 Go de RAM sur ces deux téléphones pour que les choses se déroulent bien. Le multitâche est fluide et le jeu est sans décalage, même dans la plupart des titres 3D, même si aucun des deux n’est évidemment dans la même ligue que les téléphones phares Android les plus puissants.

Lanh Nguyen / Autorité Android

Même si les systèmes de caméra sont différents, le Tecno Spark 20 Pro et le 20 Pro Plus intègrent un capteur principal de 108 MP qui capture des détails nets et des couleurs riches, même dans certaines conditions d’éclairage difficiles. Les deux téléphones sont très compétents dans presque tous les scénarios, mais sans avoir ce véritable facteur wow et sans rivaliser avec les meilleurs du secteur.

Tecno n’a lésiné sur aucun des extras de l’appareil non plus. Vous disposez de deux haut-parleurs qui diffusent un son immersif, il existe même des batteries de 5 000 mAh qui vous permettent de tenir toute la journée, et plus encore, et il existe une charge rapide filaire de 33 W, qui ravitaillera ces appareils en un éclair. De plus, il y a également un emplacement pour carte microSD intégré ici si vous avez besoin d’un peu plus de stockage.

Bien que la fiche technique semble très bonne, il existe des compromis importants. Il n’y a pas de 5G sur aucun de ces modèles, ce qui est un peu décevant. L’appareil photo ne dispose pas non plus d’un téléobjectif dédié, mais à ce niveau de prix, c’est pinaillant. Ce qui n’est pas un problème, c’est que même si les deux téléphones ont Android 14 préinstallé – comme ils le devraient à ce stade – je n’ai trouvé aucune information sur la politique de mise à jour à venir, ce qui est un peu trouble et un tout petit peu. concernant si vous prévoyez de les conserver pendant une longue période.

Tecno Spark 20 Pro et Spark 20 Pro Plus : verdict pratique

Lanh Nguyen / Autorité Android

Le Tecno Spark 20 Pro et le Pro Plus offrent d’excellents écrans AMOLED, des caméras compétentes et des performances étonnamment fluides, le tout enveloppé dans des emballages élégants et durables. Si vous avez un budget limité mais refusez de faire des compromis sur la qualité, ces téléphones devraient figurer en haut de votre liste de courses. Il est indéniable que les Tecno Spark 20 Pro et Pro Plus sont des champions du budget qui dépassent largement leur poids. Le seul problème est peut-être de mettre la main sur un téléphone, car les téléphones ne devraient être lancés qu’en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.