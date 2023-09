Impressions du jeu Spider-Man 2 PS5 : vous vous sentirez comme Superman

Ma partie préférée du les deux premiers Insomniaque Homme araignée Jeux voyage à travers la ville. La possibilité de se balancer d’un bâtiment à l’autre, de planer dans les airs, tout en admirant les images et les sons de la ville, est tout aussi agréable, sinon plus, que toute autre chose dans le jeu. Alors, plus tôt cette semaine, quand je me suis assis pour jouer quelques heures de Spider-Man 2, Je savais que j’aimerais ce rôle. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être encore meilleur.

C’est grâce à Web Wings, un nouvel ajout au jeu à venir qui sera sorti sur PlayStation 5 le 20 octobre. Les ailes peuvent être déployées à tout moment dans les airs et Spider-Man, qu’il s’agisse de Peter Parker ou de Miles Morales, glissera avec bonheur dans les airs. Il s’agit d’une mise à niveau sereine du système de traversée déjà incroyable, sans parler du fait qu’il est très pratique dans des zones comme les rivières ou les parcs qui n’ont pas d’objets auxquels s’accrocher.

Image: Marvel/Sony/Insomniaque

Mais maintenant, la ville dispose également de souffleries et, si vous sortez les ailes et frappez l’un de ces tunnels, vous obtenez une augmentation de vitesse exaltante. C’est là que vous ne vous sentez plus comme Spider-Man, vous vous sentez comme Superman. Alors que les graphismes impressionnants de la PlayStation 5 défilent de manière transparente tandis que vous tournez et tournez dans les rues de New York dans les airs, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être vraiment, vraiment heureux que ce jeu existe, mais aussi d’espérer qu’une équipe comme Insomniac puisse donner ce type de soin et de sensation envers d’autres héros aussi.

Remarque : ce qui suit abordera certaines des scènes d’action et des rythmes mineurs de l’histoire du jeu, mais rien de majeur concernant l’histoire. Cela dit, si vous voulez y aller sans aucun spoiler, mieux vaut l’éviter.

io9 était l’un des nombreux médias à avoir diffusé environ trois heures de Spider-Man 2 d’une section indéterminée quelque part au milieu du jeu. [The players had about a level 20 of upgrades.] Peter Parker a déjà son costume de symbiote et talonne le Dr Connors, alias le Lézard, dans l’espoir d’aider son ami Harry Osborn. Le problème est que Kraven le chasseur s’en prend également au lézard. Pendant ce temps, Miles Morales a du mal à équilibrer sa vie normale et celle de Spider, alors qu’il utilise ses méthodes de pointe en technologie pour aider un musée local. Les histoires se rassemblent ensuite dans une bataille épique dans laquelle vous incarnez Peter et Miles dans une bataille à l’échelle de la ville contre le Lézard.

La première chose que vous remarquez en jouant Spider-Man 2 c’est que cela ressemble beaucoup aux deux premiers jeux mais avec juste quelques améliorations vraiment sympas. Hé, si ce n’est pas cassé, ne le répare pas, n’est-ce pas ? Par exemple, chaque personnage dispose désormais non seulement de gadgets qu’il peut utiliser, mais également de tout un ensemble supplémentaire de capacités dotées d’emplacements. Dans le cas du symbiote de Peter, ils constituent quatre manières très différentes, très destructrices et très grossières de se débarrasser de vos ennemis. Réglez l’angle juste et votre combinaison de symbiote ne se contentera pas d’engloutir et de gâcher un méchant, elle en gâchera plusieurs.

Image: Marvel/Sony/Insomniaque

Après avoir protégé un laboratoire d’un énorme groupe de sbires de Kraven dans le rôle de Peter, les choses reviennent à Miles. Sa mission amène les Web Wings à un tout autre niveau, puisque vous devez chasser l’un des drones de Kraven à travers la ville en chevauchant son jetstream. Cela permet un vol ultra rapide et une expérience incroyablement excitante. Cette expérience est ensuite suivie d’une section plus intime à la première personne dans laquelle Miles déploie l’un de ses Spider-Bots pour traverser des bouches d’aération et réparer le câblage d’un musée. Vous contrôlez le Spider-Bot et voyez à travers ses yeux, évitant les méchants et résolvant des énigmes.

Il y a beaucoup d’énigmes de base, tout comme dans les jeux précédents, mais ici les missions furtives peuvent aussi devenir une sorte de puzzle. Une nouvelle capacité à projeter des lignes Web à travers les plafonds des grands bâtiments rend les attaques furtives beaucoup plus faciles, mais aussi un risque plus élevé car vous êtes désormais beaucoup plus facile à repérer si vous gâchez les choses.

Un autre point fort de la démo a été la transition magnifiquement cinématographique entre l’histoire de Peter et celle de Miles. Les deux sont liés, bien sûr, se mentionnant et communiquant souvent entre eux, mais lorsque le scénario principal doit passer entre eux, cela se produit dans une longue séquence épique où la caméra survole la ville d’un Spider-Man à l’autre. . On nous a également dit que, dans les missions sans histoire, les joueurs auront la possibilité de basculer entre Miles ou Peter et de jouer avec qui ils veulent.

Le Lézard a l’air génial. Image: Marvel/Sony/Insomniaque

La dernière section à laquelle nous avons joué a conduit à une bataille de boss épique avec le Lézard, une bataille qui continue de dégénérer jusqu’à atteindre des niveaux presque comiques. Premièrement, vous le battez de manière traditionnelle, avec des attaques, des étourdissements, etc. Il semble que ce soit la fin jusqu’à ce que Lizard s’échappe et que vous le poursuiviez à travers la ville. Cette poursuite mène aux rivières où Miles doit rouler derrière lui comme s’il portait une paire de skis nautiques et Peter se défend depuis le ciel, passant entre les hélicoptères. (Le jeu lui-même effectue ces transitions entre les personnages.) Enfin, la bataille aboutit à un gratte-ciel où Lizard n’a aucun problème à détruire chaque étage alors qu’il court vers le sommet, avec Peter en remorque. Sérieusement, je n’ai pas pu m’empêcher de rire de la façon dont la bataille est passée de sauvage, à plus sauvage, à une folie absolue. Et juste au moment où il semblait que le combat était terminé, il était terminé. La démo est terminée.

Les membres de la presse ont pu jouer à la démo comme ils le voulaient et j’ai choisi d’aller aussi loin que possible dans l’histoire pour voir si je pouvais découvrir des secrets intéressants. En choisissant cela, j’ai été obligé d’ignorer tout un autre aspect du jeu qui est son exploration. Aussi amusant que soit de se balancer et de voler à travers New York, c’était presque pénible de le faire en se dirigeant directement vers ce point de contrôle basé sur une histoire. Toutes sortes de lumières, balises et missions différentes sont apparues lorsque je me suis retourné. De plus, chaque fois que je ratais par erreur une balançoire et que je me retrouvais par terre, je ne pouvais m’empêcher d’être impressionné par l’envie que j’avais de simplement me promener et d’explorer tous les coins et recoins de la ville. (De plus, comme précédemment publié, la carte est deux fois plus grande que les jeux précédents avec l’ajout de Brooklyn et du Queens.)

Le costume noir Spider-Man est le meilleur. Image: Marvel/Sony/Insomniaque

L’une des rares fois où j’ai fini par interagir avec l’une de ces missions tangentielles, j’ai acquis un Spider-Bot… qui ressemblait mystérieusement à ceux de Campus Avengers à Disneyland en Californie, maintenant que j’y pense. Ou peut-être que je voyais des choses.

Autant j’ai adoré chaque seconde de jeu Spider-Man 2 Cette semaine, le seul problème avec la démo était que le fait de passer à l’histoire au milieu enlevait la majeure partie du poids émotionnel des personnages. Sony et Insomniac l’ont évidemment fait exprès afin de garder secrètes pour le moment des choses comme la façon dont Peter acquiert le symbiote, ou quelle est l’implication de Venom. Ainsi, même si c’était cool de rivaliser avec Kraven dans une chasse au lézard et de voir comment fonctionnerait un jeu avec deux personnages principaux, j’avais envie de découvrir davantage cette histoire. Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça va? Les plus grands indices se trouvent dans les moments où Peter et Miles interagissent et Miles peut dire que Peter n’est pas lui-même alors que ce mystérieux costume noir vit en lui.

Heureusement, après avoir joué aux deux premiers jeux, je sais que cela arrivera lorsque le jeu complet sortira le 20 octobre. Et maintenant que j’y ai joué quelques heures, je suis extrêmement confiant que Spider-Man 2 est non seulement ce sera le meilleur des trois, mais ce sera peut-être le meilleur jeu vidéo de super-héros de tous les temps.

