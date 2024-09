Impressionnisme sur Tamise, fainéant de stars et double acte inquiétant – la semaine de l’art | Art et conception

Exposition de la semaine

Monet et Londres

L’une des expositions les plus médiatisées de l’année – et le battage médiatique est justifié par cette rencontre intense avec Monet dans la brume.

Courtauld Gallery, Londres, jusqu’au 19 janvier

Montrant également

Lygia Clark : Le moi et le toi

L’art moderne qui interagit avec son spectateur par cet artiste brésilien influent.

Whitechapel Art Gallery du 2 octobre au 12 janvier

Mike Kelley : Fantôme et Esprit

Vous vous souvenez des fainéants ? Kelley est l’artiste de cette génération et son travail composé de textiles ludiques et de jouets en peluche est également apprécié des hipsters d’aujourd’hui.

Tate Modern du 3 octobre au 9 mars

Régo et Goya

Les estampes de Goya apportent de la folie au Bain des Lumières mais Rego est plus docile sur cette exposition.

Holburne Museum, Bath, jusqu’au 5 janvier

Anya Gallaccio

Le land artiste fait entrer la nature dans cette galerie de bord de mer baignée de lumière.

Turner Contemporary, Margate, du 28 septembre au 26 janvier

Image de la semaine

Photographie : © 2024 Olafur Eliasson

L’artiste d’installation Olafur Eliasson, surtout connu pour son soleil artificiel géant à la Tate Modern, investit un autre monument londonien : Piccadilly Circus. Son projet Lifeworld sera affiché sur les écrans qui dominent le centre de Londres, remplaçant leurs publicités HD brûlantes par des images plus douces et floues. « Il ne s’agit pas d’interdire les écrans, dit-il, mais le flou est une tentative de tendre la main et de dire : « Voici quelque chose de beau. Il s’agit de ralentir. C’est une question de tendresse. C’est une question d’abstraction. En savoir plus ici.

Ce que nous avons appris

La police a été appelée dans une galerie à Hay-on-Wye à cause d’un tableau de nu dans sa vitrine

Le petit-fils d’Oscar Wilde a condamné une sculpture « absolument hideuse » de l’écrivain

Une nouvelle œuvre floue d’Olafur Eliasson ornera les écrans électroniques de Piccadilly Circus

La critique écrite par l’IA du London Standard, « par » le critique d’art décédé Brian Sewell, a raté le but

Les nominés au prix Turner 2024 incluent des bouteilles d’Irn-Bru et une Ford Escort dans un napperon

«Aucun objet du quotidien n’est à l’abri» d’un traitement par cœur par Michael Craig-Martin

La peintre sud-africaine Marlene Dumas pense que l’art « pourrait être un pacte avec le diable »

The Rites of When de l’artiste d’installation Angelica Mesiti se rapproche du sublime

L’exposition Routes de la Soie du British Museum bouleverse l’histoire du monde

La « Tchèque Nan Goldin » a capturé le métro de Prague et la chute du mur de Berlin

Chef d’oeuvre de la semaine

St Paul’s du côté du Surrey par Charles-François Daubigny, vers 1870-3



Photographie : © The National Gallery, Londres

Monet n’est pas le seul peintre français à être frappé par le smog et la fumée du Londres du XIXe siècle. Ce tableau représente la Tamise avec une mélancolie sombre et sombre, trois décennies avant que Monet ne commence à utiliser l’hôtel Savoy comme studio. Daubigny avait des raisons d’être triste. Ce peintre paysagiste romantique de la génération précédant les impressionnistes – il est né deux ans seulement après la bataille de Waterloo – s’enfuit à Londres au début des années 1870 pour échapper à la guerre franco-prussienne. Monet et d’autres impressionnistes en herbe étaient également à Londres au même moment, pour les mêmes raisons. De toute évidence, il y avait quelque chose de vraiment fascinant dans la capitale de la première nation industrielle du monde qui hantait et fascinait les yeux des Français.

Galerie nationale, Londres

N’oublie pas

