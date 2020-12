SC Bengale oriental essaiera d’enregistrer sa première victoire de la saison lorsqu’il l’enregistrera NorthEast United FC dans le Super Ligue indienne ici samedi. L’équipe de l’entraîneur Robbie Fowler n’a pas encore marqué dans la ligue et a concédé cinq buts lors des deux premiers matchs. L’équipe a perdu contre l’ATK Mohun Bagan et le Mumbai City FC et croupit en bas du tableau des points.

L’ancien attaquant de Liverpool pense que ce sont des erreurs individuelles qui ont coûté des points à son équipe. « Pour être honnête, je serai très heureux de les avoir (plus de renforts) dans toutes les zones du parc. Mais je ne peux pas me plaindre car nous avons ce que nous avons. Les erreurs individuelles nous ont coûté », a déclaré Fowler à la veille de la course. contre Northeast United.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

En attendant, NorthEast vise à poursuivre le début de saison positif. L’équipe de Gerard Nus a remporté le match d’ouverture avant d’être tenue à des matchs nuls consécutifs. Ils ont cinq points en trois matchs et occupent le troisième échelon.

« Nous voulons être compétitifs. Nous allons dans la bonne direction. Nous devons nous améliorer beaucoup. Le but de cette saison est d’être compétitifs. Nous devons jouer un match à la fois. Nous ferons tout notre possible pour gagner », a déclaré Nus. La préoccupation pour Northeast United est le jeu ouvert, avec trois des quatre buts marqués par les Highlanders sur coup de pied arrêté.

LIRE AUSSI | Robbie Fowler clarifie les commentaires sur les joueurs indiens du SC East Bengali qui n’ont jamais été « entraînés »

«Nous travaillons pour créer des opportunités à partir d’un jeu ouvert et de pièces arrêtées», a déclaré Nus. Nus pense que ce sera une tâche difficile de prendre les trois points contre les géants de Kolkata.

« Nous n’aurons pas un seul plan. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous les avons vus jouer et ils n’ont pas eu les résultats qu’ils voulaient. Mais ils seront difficiles et une menace pour nous. Ce sera un match difficile. » Nous savons à quel point ils sont bons avec le ballon. Ils sont bien organisés lors des décors. Nous allons les arrêter et créer des opportunités contre eux. C’est le plan.

« Nous avons beaucoup de nouveaux visages. Nous avons six joueurs étrangers et beaucoup d’Indiens qui sont nouveaux. C’est une saison courte. Nous avons fait un plan dès le premier jour. Nous avons commencé à apporter des idées tactiques », a ajouté Nus. Les deux équipes laissant leurs adversaires détenir la majeure partie du ballon lors de leurs matchs précédents et préférant attaquer au comptoir, l’affrontement de samedi sera intéressant à regarder.