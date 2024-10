¡Impressionnante ! Lamine Yamal « pulvérise » un nouveau record historique entre footballeurs espagnols

Récemment, Lamine Yamal a joué un rôle historique dans ses événements de 17 ans. Qu’avez-vous découvert aujourd’hui ? Maintenant, le delantero peut maintenant présumer d’être le joueur espagnol avec la grande valeur du marché de toute l’histoire, détruit au centre du camp Manchester City, Rodri Hernández, quien ostentaba esta distinction depuis juillet de cette année.

Selon les paramètres de la page Web Transfermarkt, dans votre plus récente révision des valeurs du marché de LaLiga EA Sports, il est déterminé que le talentoso extrême a droit à une tâche de 150 M€. Cette valorisation est supérieure à la Rodri, qui maintenant occupe la deuxième place dans cette classification avec une valeur de marché de 130 M€ à ses 28 ans d’âge.

TOP 10 DES MEJORES VALEURS DU MERCADO DE JUGADORES ESPAÑOLES EN LA ACTUALIDAD – TRANSFERMARKT JUGEUR ÉQUIPEMENT VALEUR DE MERCADO Lamine Yamal FC Barcelone 150 M€ Rodri Hernández Manchester City 130 M€ Pablo Gavi FC Barcelone 90 M€ Pedri González FC Barcelone 80 M€ Nicolas Williams Club d’athlétisme 70 M€ Daniel Olmo FC Barcelone 60 M€ Martin Zubimendi Real Sociedad 60 M€ Mikel Mérinos Arsenal 50 M€ Alex Baena Villarreal CF 50 M€ Fermín López FC Barcelone 50 M€

Lamine Yamal ne dirigera pas seul les valeurs du marché des joueurs espagnols

Asimismo, en ce qui concerne les valeurs du marché, Lamine Yamal, avec ces 150 M€, il s’est établi comme le dirigeant absolu du Barcelone dans cet aspect, superando a su concurrent plus cercano, Pablo Gavipour 60 M€, le centre-ville andalou a une valeur marchande de 90 M€. À ce jour, le « 19 » est en position comme le joueur le plus valorisé de LaLiga EA Sports dans cet appartement, siendo superado por Jude Bellingham oui Kylian Mbappéavec 180 M€, y Vinicius Jr., avec une valeur totale de marché de 200 M€.

TOP 10 DES MEJORES VALEURS DU MERCADO DE JUGADORES DEL FC BARCELONE – TRANSFERMARKT JUGEURS VALEUR DE MERCADO Lamine Yamal 150 M€ Pablo Gavi 90 M€ Pedri González 80 M€ Ronald Araújo 70 M€ Daniel Olmo 60 M€ Frenkie de Jong 60 M€ Raphinha 60 M€ Jules Koundé 55 M€ Fermín López 50 M€ Alexandre Baldé 40 M€

De la même manière, l’appel apparaît désormais comme la première de la liste en valeur du marché dans la position de l’extrême droit, où il est empatado dans le premier puesto avec Phil Foden. De plus, parmi les joueurs de la catégorie 2007, il y a eu une marge qui a brisé leur persécuteur le plus proche, un des joueurs qui prétendait être pour le Barcelone à ton moment, Estêvão Willian, quien occupe la deuxième position dans ce registre avec une valeur marchande de 40 M€.

Avec le rythme impressionnant ascendant qui est à montrer Lamine Yamal, Quien cumule actuellement cinq annotations et cinq assistances lors de la saison 2024/25 ne sera pas surprenant que sa valeur sur le marché augmente de manière accélérée et qu’elle termine sa conversion au joueur le plus vaillant sur cette plateforme. Cela représente une valeur qui est constamment démontrée sur le terrain de jeu avec des actions brillantes, ce qui donne l’illusion aux culés et aux dirigeants de la sélection espagnole en contact avec un talent de tant projeté dans leurs fils.