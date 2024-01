Impression noir et blanc chez Whitewall

Un laboratoire photo multi-primé, Mur blanc place la maîtrise et la finesse de l’impression noir et blanc au cœur de son travail. Après dix ans de développement d’impressions monochromes, l’entreprise a introduit en 2023 la netteté ultra-HD pour les impressions en noir et blanc. Le photographe Benjamin Rullier a pu tester cette nouvelle prestation haut de gamme pour une série d’images alternant portraits et paysages urbains imprimées sur papier baryté.

Dans un grand colis dédié, soigneusement emballé, les tirages sont protégés des aléas du transport. Dès l’ouverture du coffret, on ressent immédiatement l’attention portée à la photographie et le respect porté aux images. Chaque tirage, isolé et stocké entre feuilles, est protégé par un film transparent. La profondeur et la finesse des photos frappent immédiatement. Ces tirages argentiques moyen format prennent une dimension particulière. Le degré de détail est saisissant sur les visages, notamment sur deux formats 40×50 imprimés sur du véritable papier baryté Ilford 315 g/m², qui révèle une subtile profondeur de gris sur la peau des sujets photographiés. Le léger satinage du papier baryté, ses noirs profonds et sa densité donnent de l’ampleur aux images. Mes principales craintes quant à la gestion des tons sombres qui entourent l’un des visages ont été rapidement apaisées, et j’ai été comblée par la délicatesse et l’attention portée à ces portraits.

Dans cette série consacrée à un quartier prioritaire en démolition, deux architectures grises composent un deuxième diptyque, imprimé au format 25×31,2. En essayant de conserver la douceur et les nuances de gris dans mes photographies, je constate que, même dans les zones sombres, les formes continuent d’exister. Je suis particulièrement satisfait d’une autre image, volontairement sous-exposée et représentant une plante sauvage poussant contre le mur d’un bâtiment abandonné. L’intérieur sombre, presque inquiétant, de la plante se révèle d’une manière nouvelle.

Le dernier triptyque, montrant des personnages à distance, a été imprimé au format 15×18,7, démontrant que le blanc était également maîtrisé dans l’impression. Un obturateur de lumière encadrant le visage d’un personnage n’étouffe pas le sujet, le ciel en arrière-plan d’une autre image reste doux et l’ensemble est d’une netteté impressionnante. La qualité globale et l’homogénéité des images ont répondu à toutes mes attentes. La précision des tirages est saisissante, et la qualité du papier et l’attention portée aux tirages en font un allié idéal pour mettre en scène et magnifier les images.

