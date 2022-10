“Impossible” pour le gardien de remporter le Ballon d’Or

Thibaut Courtois a déclaré qu’il pensait qu’il était “impossible” pour un gardien de but de remporter le Ballon d’Or après avoir terminé septième du classement masculin 2022 malgré son rôle crucial dans le doublé de la Ligue des champions et de la Liga du Real Madrid.

Courtois, 30 ans, était le gardien de but le mieux classé de la liste 2022 – révélé lors d’une cérémonie organisée par France Football à Paris lundi – mais placé derrière son coéquipier Karim Benzema, Sadio Mane, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Kylian Mbappe dans la shortlist.

L’international belge a également remporté le prix du meilleur gardien de but, qui porte le nom de Lev Yashin, le seul gardien de but à avoir reçu le Ballon d’Or dans l’histoire du prix en 1963.

“La vérité est que je pense que c’est impossible”, a déclaré Courtois à RTVE lorsqu’on lui a demandé si un gardien de but pouvait à nouveau remporter le prix.

“Évidemment, Karim le mérite, nous sommes tous d’accord avec ça. Mais après l’année que j’ai eue en tant que gardien de but, vous gagnez la Ligue des champions, vous gagnez la ligue, vous jouez la finale de la Ligue des champions et votre équipe la gagne grâce à vos arrêts, et tu ne finis que septième […] ça en dit long.”

“Les votes ne vont pas aux gardiens de but”, a déclaré Courtois. “Dans le top 10, il n’y avait pas non plus de défenseurs. C’est ce qui se passe. C’est un peu difficile. Mais au moins, ils m’ont donné le trophée du meilleur gardien.”

Thibaut Courtois a remporté lundi le prix du meilleur gardien. Aurélien Meunier/Getty Images

Courtois a été élu homme du match après avoir réalisé un record de neuf arrêts lors de la victoire 1-0 de Madrid en finale de la Ligue des champions contre Liverpool en mai, alors qu’il n’a concédé que 29 buts en 36 départs en Liga la saison dernière.

Le seul autre gardien de but à figurer sur la liste restreinte du Ballon d’Or masculin 2022, terminant 25e ex aequo, était Mike Maignan de l’AC Milan.

Il y a eu une surprise lorsque le Real Madrid a terminé troisième de la catégorie Club de l’année 2022 derrière Manchester City et Liverpool, deux équipes qu’ils ont battues pour remporter la Ligue des champions pour la 14e fois.

“Troisième meilleure équipe en 2021-22. Heureux, le Real Madrid ?” le milieu de terrain Toni Kroos tweeté.

Le vainqueur du Ballon d’Or, Benzema, 34 ans, a déclaré à la radio Onda Cero après la cérémonie qu'”il n’y avait pas d’autre option” pour lui que de prendre sa retraite au Real Madrid, tandis que le président du club, Florentino Perez, a décrit l’attaquant comme “un mélange de Ronaldo Nazario et de Zinedine Zidane”. “

“Il le mérite depuis des années”, a déclaré Perez à Cadena SER. “C’est le meilleur depuis trois ou quatre ans.”

Perez a déclaré que cela “n’avait aucun sens” de parler de Mbappe – qui a terminé sixième du classement du Ballon d’Or – comme une future cible possible de Madrid.

“Ce n’est pas ça [the speculation] m’ennuie, c’est que je ne le lis même pas », dit-il.

“Les joueurs offensifs du Real Madrid progressent de manière spectaculaire. Rodrygo et Vinicius sont deux des meilleurs joueurs à 21 et 22 ans. […] Madrid ne se concentre que sur les joueurs que nous avons et nous en sommes ravis.”