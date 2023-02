“Impossible” pour le Barça de recruter les meilleurs joueurs

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu’il était “impossible” pour Barcelone d’être en mesure la saison prochaine de signer des joueurs de haut niveau comme Erling Haaland et Kylian Mbappe en raison de la situation financière du club.

L’agent de Haaland, Rafaela Pimenta, a déclaré que l’international norvégien avait le “clé de la porte” pour partir Manchester City quand il veut.

Tebas a déjà parlé de son souhait de voir Haaland et Mbappe jouer dans l’élite espagnole, et lorsqu’on lui a demandé si c’était une bonne nouvelle pour la Liga. il a dit à El Chiringuito: “J’espère que c’est le cas. Mais ces deux joueurs ne peuvent venir au Real Madrid qu’en ce moment car la situation financière de Barcelone à ce jour ne permet pas à Barcelone d’atteindre ce type de joueurs.

“Beaucoup de choses devraient changer financièrement à Barcelone pour qu’ils puissent opter pour ces joueurs la saison prochaine, tant de choses que je considérerais comme impossibles.”

Malgré les départs de Gerard Pique, qui a pris sa retraite en novembre de l’année dernière, Memphis Depay qui a rejoint l’Atletico Madrid et le transfert d’Hector Bellerin au Sporting Lisbonne, les dirigeants de la ligue, le Barca, n’ont pu recruter aucun joueur lors de la fenêtre de transfert de janvier en raison des règles du fair-play financier de LaLiga.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, “ne verra pas la Super League”. Burak Akbulut/Agence Anadolu via Getty Images

Pendant ce temps, Tebas a répondu à Enrique Cerezo après que le président de l’Atletico Madrid a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que le projet de Super League remanié ne soit opérationnel.

L’Atletico était l’un des clubs de financement de la compétition d’échappée ratée, mais s’est retiré en avril 2021 parce que, selon le PDG de l’Atletico, Miguel Angel Gil, le déménagement a “trahi” les fans du club.

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus restent toujours dans le projet remanié de la Super League.

Cerezo a déclaré à El Chiringuito :: “L’Atletico Madrid est toujours avec les vainqueurs, mais une chose est que l’Atletico Madrid veut être là [a part of it] et un autre est si la Super League sera faite, et je crois que la Super League peut être [done] et ce sera si ce n’est cette année, alors dans cinq ans, mais il y aura la Super League.”

Tebas, dont l’entité est opposée à la Super League, a déclaré : “Il [Cerezo] doit en parler avec son PDG, Miguel Angel Gil, qui, je crois, pense le contraire. Enrique Cerezo ne verra pas la Super League, j’en suis certain.”