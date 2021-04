Des centaines de villes japonaises ont été contraintes de repenser leurs projets d’accueillir des équipes olympiques car le coronavirus empêchera les apparitions publiques et nécessitera des mesures de sécurité coûteuses.

La ville d’Okuizumo, dans l’ouest du pays, a dépensé plus de 5 millions de dollars pour se préparer à accueillir l’équipe de hockey indienne pour un camp d’entraînement avant les Jeux, pour abandonner la visite à cause de Covid-19.

Après avoir investi de l’argent dans la modernisation des installations sportives, Okuizomo a hésité lorsqu’il est devenu clair qu’il devrait fournir des mesures de biosécurité semblables à des bulles avec des tests de virus et des soins médicaux réguliers.

«Nous voulions qu’une des meilleures équipes du monde se rende dans notre ville et montre ses compétences aux enfants de la région», a déclaré à l’AFP le responsable de la ville, Katsumi Nagase.

« Mais cela semble impossible maintenant. »

Plus de 500 municipalités se sont inscrites pour accueillir des athlètes et des officiels dans un programme visant à élargir les avantages des Jeux olympiques au-delà de Tokyo.

Certains, comme Okuizumo, ont déjà abandonné leurs projets d’accueillir des athlètes étrangers, tandis que d’autres élaborent des programmes minutieux qui, espèrent-ils, assureront la sécurité de tout le monde.

Au lieu de donner aux habitants la chance de rencontrer des athlètes d’élite et d’essayer de nouveaux sports, les villes devront abandonner tout contact physique, les visites d’écoles et les séances d’entraînement publiques.

La ville de Kurihara, dans le nord de la préfecture de Miyagi, prévoyait d’accueillir l’équipe de hockey sud-africaine, mais a décidé que la dépense n’en valait plus la peine étant donné les limites imposées par les mesures anti-virus.

«C’est un projet qui utilisera nos ressources fiscales», a déclaré à l’AFP Hidenori Sasaki, un responsable du conseil scolaire local.

«S’il ne s’agit que d’athlètes organisant un camp d’entraînement sans aucun échange avec les résidents locaux, les citoyens locaux n’en profiteront pas.»

Dans certains cas, les équipes olympiques ont annulé, inquiètes du risque d’infection avant les Jeux.

L’équipe australienne de natation a abandonné son projet de s’entraîner à Nagaoka, à Niigata, a déclaré son maire aux médias en mars.

Et l’équipe de tennis de table du Canada ne se rendra plus dans la ville d’Okaya à Nagano, qui prévoit plutôt de placer des affiches d’athlètes dans toute la ville, a déclaré Tomoko Hirose de la division de planification de la ville.

«Nos acclamations peuvent devenir un engagement à sens unique, sans échanges physiques, mais étant donné la situation, il suffit de passer à autre chose», a-t-elle déclaré à l’AFP.

Contact limité

Toutes les villes hôtes n’ont pas abandonné leurs plans.

La ville de Tsuruoka, dans le nord de la préfecture de Yamagata, accueillera plusieurs dizaines d’athlètes et officiels olympiques et paralympiques de Moldavie et d’Allemagne.

La ville entretient des liens depuis des années avec la Moldavie, a déclaré Takayuki Ito, un responsable du conseil scolaire de la ville.

« Ce qui est important pour nous, c’est de poursuivre nos échanges », a déclaré Ito à l’AFP, décrivant les récentes compétitions de tir à l’arc en ligne organisées avec des Moldaves.

« Il y a des choses que vous pouvez faire sans dépenser beaucoup d’argent », a déclaré Ito. « Nous avons une bonne impression de notre programme. »

Mais ce ne sera pas simple. Les athlètes resteront dans leur propre dortoir et se déplaceront uniquement le long des itinéraires désignés vers les gymnases et les terrains d’entraînement, en évitant tout contact avec les résidents.

Dans l’ouest de Tottori, la ville de Yonago accueillera plusieurs dizaines de personnes des équipes de natation, de gymnastique et de bateaux paralympiques de la Jamaïque.

La ville entretient des liens avec la Jamaïque depuis 2015 et pense que ses fonctions d’accueil renforceront ce lien, a déclaré Kyohei Takahashi de la division de promotion des sports de la ville.

Les athlètes seront à un étage désigné et utiliseront un ascenseur pour le personnel de leur hôtel, en évitant le hall et l’entrée principale pour limiter les contacts.

Ils se verront également proposer des tests antivirus fréquents, ainsi que des itinéraires désignés vers les gymnases et les piscines.

«Nous avons planifié très tôt», a déclaré Takahashi.

«Nous ne pourrons pas avoir d’échanges avec les athlètes cette fois. Mais l’héritage restera », a-t-il ajouté.

