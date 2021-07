Impossible Foods prévoit de sortir des pépites de poulet sans viande cet automne

Impossible Foods envisage d’ajouter un autre substitut de viande à sa liste : des pépites de poulet à base de plantes.

La société dévoilera le nouveau produit aux opérateurs américains lors d’un salon commercial la semaine prochaine avec une date de lancement à l’automne plus large à l’esprit. Bloomberg a d’abord rapporté la nouvelle.

Au cours de la dernière décennie, le poulet a dépassé le bœuf en tant que premier choix de viande des Américains, ce qui en fait une cible pour les entreprises qui cherchent à remplacer ou à réduire la consommation de viande animale. Plus tôt en juillet, son rival Beyond Meat a lancé des offres de poulet dans les restaurants américains, plus de deux ans après avoir abandonné son alternative originale au poulet.

Pour imiter le goût et la texture du poulet, la recette de pépites d’Impossible comprend des protéines de soja et de l’huile de tournesol, a rapporté Bloomberg. Cependant, cela n’inclut pas l’utilisation de l’hème, qui est produit à partir de levure génétiquement modifiée. La société a utilisé la substance dans ses deux alternatives pour le bœuf et le porc, mais la Chine et l’Union européenne ont interdit ses produits à cause de cette utilisation, provoquant un obstacle majeur à l’expansion mondiale d’Impossible.

Les nouvelles pépites – et leur portée mondiale potentielle – pourraient rendre Impossible plus attrayant pour les investisseurs. Reuters a rapporté en avril que la société se préparait à entrer en bourse au cours des 12 prochains mois par le biais d’un premier appel public à l’épargne ou d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Impossible serait à la recherche d’une valorisation d’au moins 10 milliards de dollars, plusieurs milliards de dollars de plus que la capitalisation boursière actuelle de Beyond Meat. À ce jour, Impossible a levé 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs privés.

Impossible Foods est un quadruple Perturbateur CNBC 50 entreprise qui s’est classée au 24e rang sur la liste de cette année.