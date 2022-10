Impossible Foods pourrait bientôt avoir une grande nouvelle offre sur les étagères : le filet mignon

Impossible Foods a d’abord partagé ses ambitions de se développer au-delà de la viande hachée, des saucisses et du poulet et dans les produits de steak avec La cuillère en 2019, après avoir lancé son Burger 2.0 au Consumer Electronics Show de cette année-là. Brown a également parlé des grands projets d’Impossible avec Temple en 2020 et a creusé les défis de la création d’un steak alternatif :

[T]es caractéristiques d’un très bon steak ? Je pense que nous devons avoir quelque chose avec une très bonne version de cette structure musculaire et de cette texture ; vous devez être capable de créer les bonnes propriétés mécaniques. Il y a du tissu conjonctif, qui est une sorte de tissu non tissé de protéines, et puis il y a le tissu adipeux interstitiel. Et pour le tissu adipeux, les choses qui comptent ? Eh bien, ses propriétés mécaniques sont importantes dans une certaine mesure, son comportement de fusion est important et sa chimie des saveurs est importante.

Depuis lors, les concurrents ont créé leurs propres prototypes de steak ou ont annoncé leur intention de le faire. La société rivale Beyond Meat a déjà présenté son produit Beyond Steak à Épiceries Jewel-Osco et lance une Au-delà du steak de carne asada en partenariat avec Taco Bell cette semaine dans certains restaurants.

Brown a conclu que le véritable test ne sera pas ce qu’il pense du filet, mais ce que font les consommateurs.

“Restez à l’écoute”, a déclaré Brown. “Cela arrive définitivement.”