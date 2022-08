“Impossible d’embaucher et de retenir des travailleurs professionnels et fiables”: grève possible du transport en commun de Kelowna

Le centre de l’Okanagan pourrait connaître sa première grève des transports en commun en près de six ans.

Les chauffeurs syndiqués du transport en commun de Kelowna ont voté à 97 % en faveur de l’approbation d’un vote de grève, si nécessaire, pour appuyer leurs revendications contractuelles.

«Nous avons organisé un vote de grève hier soir (28 août), a déclaré Al Peressini, président de la section locale 1722 de l’Amalgamated Transit Union.

“Nous négocions depuis février avec First Transit et ils ne nous ont pas apporté d’argent jusqu’à la semaine dernière, et c’était bien en dessous de tout, donc nous n’avons même pas apporté cela aux membres.”

Peressini a déclaré à Capital News que l’un des plus gros problèmes est que le système de transport en commun dans le centre de l’Okanagan a besoin de plus de financement.

« L’entreprise ne peut pas embaucher et retenir des travailleurs professionnels et fiables », a-t-il déclaré. “Ils ne peuvent pas se permettre de vivre ici.”

À l’heure actuelle, environ 50 % des personnes qu’ils forment restent en moyenne, a ajouté Peressini.

Une fois embauchés, les chauffeurs n’ont pas d’heures garanties, n’ont pas d’avantages sociaux et travaillent au besoin, sur appel. Une fois formé et certifié avec un permis de classe 2 et un billet d’avion, Peressini a déclaré que de nombreux chauffeurs partaient.

« Ils vont chercher d’autres boulots de chauffeurs où on leur garantit 40 heures (par semaine) et des avantages sociaux. Nous recherchons donc un salaire décent pour nos membres.

Peressini a ajouté qu’en raison d’une pénurie de chauffeurs, de nombreux itinéraires ne sont pas couverts correctement ou pas du tout.

“Pour moi, c’est faux”, a-t-il dit. “Une entreprise est engagée pour fournir un service, mais elle ne fournit pas le service.”

Bien que les conducteurs aient voté pour approuver un vote de grève, cela ne signifie pas qu’ils quitteront nécessairement le travail.

“C’est notre dernier recours”, a expliqué Peressini. « Nous ne voulons pas perturber le service pour les clients. “La zone se développe et le transport en commun devrait se développer pour répondre à la demande, mais l’entreprise privée ne le fait pas.”

Les chauffeurs sont sans contrat depuis mars de cette année. La dernière grève des transports en commun dans le centre de l’Okanagan remonte à 2016.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

District régional du centre de l’OkanaganTransport en commun