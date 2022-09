“Impossible de vérifier les AirPods” dans iOS 16 ? Vos écouteurs pourraient être à blâmer

Pommes Mise à jour iOS 16 apporte un certain nombre de fonctionnalités à votre iPhone. Cela inclut une étape de vérification pour AirPods. Si vous connectez des AirPod officiels, tels que le nouveaux écouteurs AirPod Pro 2 ou l’élégant, aux tons neutres Kim Kardashian bat Fit Proou d’autres casques Bluetooth compatibles – vous ne remarquerez probablement pas de différence.

D’un autre côté, si vous essayez de connecter des écouteurs qui défilent frauduleusement en tant qu’AirPods, vous pouvez obtenir un “ne peut pas vérifier les AirPods“, indiquant que les écouteurs sont peut-être une contrefaçon des AirPod officiels. Un bouton “Ne pas se connecter” apparaît sous l’alerte, mais vous devriez toujours pouvoir vous connecter via les paramètres Bluetooth.

Apple avertit cependant que les appareils non vérifiés peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Les problèmes de performances que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de la connexion d’AirPods non officiels ne sont pas clairs.

En plus de la vérification AirPod, les nouvelles fonctionnalités du dernier système d’exploitation d’Apple pour iPhone, iPad et autres incluent la possibilité de modifier et “annuler” des messages, un écran de verrouillage personnalisable et des mises à niveau vers le mode Focus, entre autres.

Si vous n’avez pas encore téléchargé la mise à jour, prévoyez environ une heure, mais gardez à l’esprit que tous les appareils ne sont pas compatibles avec iOS 16. Voici comment vérifier si votre iPhone est compatible avec iOS 16 et comment télécharger la mise à jour.