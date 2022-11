“Impossible de tuer l’Ukraine”: Zelensky salue la libération de Kherson lors d’une visite surprise en ville

Volodymyr Zelensky a salué la libération de la ville ukrainienne de Kherson des troupes russes.

Les forces russes ont fui la ville la semaine dernière.

Zelensky a visité la ville lundi.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu’il était “impossible de tuer l’Ukraine” alors qu’il saluait la libération de la ville de Kherson lors d’une visite surprise.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a quant à lui averti que l’Ukraine faisait face à des mois difficiles et que la capacité militaire de la Russie ne devait pas être sous-estimée, malgré la prise de contrôle de Kherson, la seule capitale régionale capturée par les troupes du Kremlin en neuf mois de guerre.

La présidence ukrainienne a diffusé des images de Zelensky chantant l’hymne national avec sa main sur sa poitrine alors que le drapeau bleu et jaune du pays était hissé à côté du principal bâtiment administratif de Kherson.

“C’est ce que la Fédération de Russie a fait dans notre pays, cela a montré au monde entier qu’elle peut tuer. Mais nous tous, nos forces armées, notre Garde nationale et nos (services) de renseignement ont montré qu’il est impossible de tuer l’Ukraine”, a-t-il ajouté. dit Zelenski.

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine a cependant nié que la visite du dirigeant ukrainien ait eu un impact sur le statut de la région de Kherson, que Moscou a officiellement annexée à la Russie lors d’une cérémonie le mois dernier.

A Kherson, Zelensky a déclaré que la victoire de l’Ukraine, y compris la reprise de Kherson, n’avait pas été facile.

“Le prix de cette guerre est élevé. Des gens sont blessés. Un grand nombre de morts. (Les forces russes) sont parties ou se sont échappées – nous pensons qu’elles se sont échappées parce que notre armée a encerclé l’ennemi et qu’elles étaient en danger”, a déclaré Zelensky. dit à Kherson.

“Bataille féroce”

“Il y a eu des batailles féroces, et le résultat est – aujourd’hui, nous sommes dans la région de Kherson.”

Tard dimanche, Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient trouvé des preuves de centaines de nouveaux “crimes de guerre” commis par les occupants russes à Kherson.

Les gens boivent du vin mousseux, agitent des drapeaux et chantent des chansons alors qu’ils célèbrent la libération d’une partie de la ville de Kherson sur la place de l’Indépendance à Kyiv, en Ukraine. Getty Images Ed Ram, Getty Images

Sa visite ultérieure est intervenue quelques jours seulement après l’entrée des troupes ukrainiennes dans la ville – le centre administratif de la région de Kherson – après que la Russie a retiré ses forces vendredi.

La prise de contrôle par les troupes ukrainiennes est la dernière d’une série de revers pour le Kremlin, qui a envahi l’Ukraine le 24 février dans l’espoir d’une prise de contrôle éclair et de renverser le gouvernement en quelques jours.

Mais les troupes russes n’ont pas réussi à capturer la capitale Kyiv et ont depuis été repoussées de vastes portions de territoire dans le sud et l’est.

Pourtant, Stoltenberg a déclaré que « les mois à venir seront difficiles » et a averti que : « nous ne devons pas commettre l’erreur de sous-estimer la Russie ».

“L’objectif de Poutine est de laisser l’Ukraine froide et sombre cet hiver”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à La Haye après avoir rencontré les ministres néerlandais des Affaires étrangères et de la Défense.

Les Ukrainiens de la ville libérée ont exprimé leur soulagement à la fin des mois d’occupation.

“Je suis extrêmement heureux que nous soyons enfin libres”, a déclaré à l’AFP Andriy, 33 ans, étudiant en philosophie.

“Nous n’avons pas d’électricité dans la ville, pas d’eau, pas de chauffage central, pas de signal mobile, pas de connexion Internet – mais nous n’avons pas de Russes”, a-t-il déclaré.

La ville de Kherson a été le premier centre urbain majeur à tomber aux mains des forces russes et la seule capitale régionale dont les troupes de Moscou ont pris le contrôle.

Sa reconquête ouvre une porte d’entrée pour l’Ukraine sur toute la région de Kherson, avec un accès à la fois à la mer Noire à l’ouest et à la mer d’Azov à l’est.

La région était l’une des quatre dont le Kremlin a annoncé en septembre qu’elles étaient annexées et faisaient partie de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a promis d’utiliser tous les moyens disponibles pour les défendre contre les forces ukrainiennes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi qu’il ne commenterait pas la visite de Zelensky à Kherson, mais a ajouté : “ce territoire fait partie de la Fédération de Russie”.

‘Très effrayé’

Un partisan autoproclamé de Kherson a déclaré à l’AFP après le retrait russe que lui et ses amis avaient passé des mois à marcher dans les rues pour observer chaque mouvement des Russes.

“Vous regardez attentivement, puis vous rentrez chez vous et vous écrivez tout. Et puis vous envoyez les informations et vous cachez absolument tout – téléphones, papiers, vêtements, tout”, a déclaré Volodymyr Timor, un musicien en herbe de 19 ans.

“Nous avons tout rapporté – où se trouvaient leur équipement et leurs sites de munitions, où ils dormaient et où ils sortaient boire”, a déclaré Timor.

Les forces ukrainiennes pourraient alors utiliser les coordonnées pour cibler des frappes lors d’une contre-offensive qui a vu la Russie céder environ la moitié des terres qu’elle a saisies au cours des premières semaines de guerre.

“J’avais peur”, a déclaré le guitariste imposant mais à la voix douce à propos de la perspective d’être attrapé et peut-être tué.

“Croyez-moi, j’ai eu très peur.”

Ailleurs, les forces ukrainiennes enregistraient des gains dans la région orientale de Lougansk, ont déclaré lundi des responsables militaires et locaux.

La région industrielle orientale est détenue par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014, mais les forces de Kyiv y récupèrent lentement du territoire.

“Douze villes et villages ont été libérés par les forces armées ukrainiennes des occupants dans la région de Lougansk”, a annoncé le gouverneur régional sur les réseaux sociaux sans préciser quand les villes avaient été capturées.

Mais la Russie a également déclaré que ses forces progressaient dans la région voisine de Donetsk.

L’armée a déclaré avoir capturé le village de Pavlivka, où les combats avaient provoqué la controverse en Russie.

“La prise de Pavlivka ouvre un tremplin pour la poursuite de l’offensive des troupes russes dans le Donbass”, a déclaré le ministère russe de la Défense sur l’application de messagerie Telegram.

La semaine dernière, des soldats de la 155e brigade des gardes marins d’Extrême-Orient se sont plaints de lourdes pertes dans une adresse au gouverneur de la région d’Extrême-Orient de Primorye, Oleg Kozhemyako.