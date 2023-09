L’Inde est « temporairement incapable de traiter les demandes de visa » du Canada en raison des « menaces de sécurité auxquelles sont confrontés nos hauts-commissariats et consulats » dans ce pays, a déclaré jeudi après-midi le gouvernement, alors que les hostilités s’intensifient suite aux accusations selon lesquelles des « agents de New Delhi » auraient tué un Khalistanais. terroriste et ressortissant canadien – Hardeep Singh Nijjar – sur le sol canadien.

La déclaration du ministère des Affaires étrangères intervient quelques heures après que BLS International – une agence privée engagée pour l’examen initial des demandes de visa – a invoqué des « raisons opérationnelles » pour suspendre ses services jusqu’à nouvel ordre.

« Vous êtes conscient des menaces de sécurité auxquelles sont confrontés nos hauts-commissariats et consulats au Canada… cela a perturbé leur fonctionnement normal. En conséquence, nos hauts-commissariats et consulats sont temporairement incapables de traiter les demandes de visa », a déclaré Arindam Bagchi, porte-parole du ministère. , a déclaré aux journalistes. « Nous examinerons la situation régulièrement. »

Le gouvernement indien a également suspendu la délivrance des visas électroniques, a ajouté M. Bagchi, soulignant qu’il s’agit d’un problème de « discrimination dans la manière dont les visas sont accordés par la partie canadienne ».

LIRE | Les visas indiens pour les Canadiens suspendus au milieu d’une dispute : « raisons opérationnelles »

« Toutes les catégories de visas sont suspendues. Le problème ne concerne pas les voyages en Inde… ceux qui ont des visas valides (délivrés avant cette ordonnance de suspension) sont (autorisés) à voyager en Inde. Le problème est la création d’un environnement qui perturbe le fonctionnement de nos consulats et notre haut-commissariat », a-t-il déclaré.

M. Bagchi a rejeté les allégations selon lesquelles des « agents » indiens auraient tué Nijjar et les a qualifiés de « politiquement motivés ». Il a souligné qu’« aucune information spécifique » n’avait été partagée par Ottawa sur le meurtre présumé.

LIRE | « Allégations du Canada à caractère politique » : l’Inde au milieu d’une dispute diplomatique

« Nous sommes disposés à examiner des informations spécifiques si elles nous sont fournies… de notre côté, nous disposons d’informations très spécifiques sur des individus particuliers au Canada et toutes ces informations ont été partagées avec elles. »

« Mais le Canada n’a pas donné suite à ces mesures », a-t-il déclaré.

Concernant l’Inde qui a expulsé un haut diplomate – après que le Canada a ordonné à un haut responsable du secteur de la recherche et de l’analyse de quitter ses frontières – M. Bagchi a déclaré que l’autre partie avait été invitée à réduire sa présence diplomatique en Inde en invoquant « l’ingérence des diplomates canadiens dans les affaires indiennes ».

LIRE | Dans une démarche du tac au tac, l’Inde demande à un diplomate canadien de partir dans les 5 jours

« La présence diplomatique canadienne en Inde est plus importante que celle de l’Inde (au Canada)… par conséquent, elle doit être réduite. Il devrait y avoir la parité, leur nombre est beaucoup plus élevé », a déclaré M. Bagchi.

LIRE | « Ingérence dans nos affaires » : l’Inde veut une réduction du nombre de diplomates au Canada

Outre l’expulsion d’un responsable de chaque côté, l’Inde et le Canada ont également échangé des avis de voyage défavorables.

Le Canada a mis à jour son avis sur l’Inde cette semaine pour refléter celui des États-Unis et mentionne explicitement le Jammu-et-Cachemire et le nord-est, mettant en garde contre « des affrontements violents entre militants et forces de sécurité dans le premier » et des « tensions ethniques » conduisant à « des conflits et des conflits civils ». troubles » dans ce dernier.

LIRE | Le Canada rejette l’avis aux voyageurs de l’Inde au milieu d’une querelle diplomatique croissante

Et mercredi, peu après que le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar ait rencontré le Premier ministre Modi dans le nouveau bâtiment du Parlement, l’Inde a conseillé à ses citoyens au Canada et à ceux qui envisagent de voyager, de faire preuve de « la plus grande prudence » compte tenu des activités anti-indiennes et des « politiques- toléré » les crimes haineux.

Nijjar, 45 ans, a été abattu devant un gurdwara en Colombie-Britannique, au Canada, en juin. Originaire de Jalandhar, au Pendjab, il était chef de la Khalistan Tiger Force, interdite, et l’un des terroristes les plus recherchés d’Inde. Il y avait une récompense de Rs 10 lakh pour sa capture ou les informations menant à son arrestation.

Les relations entre l’Inde et le Canada étaient déjà tendues après la conversation du Premier ministre Narendra Modi avec le Canadien Justin Trudeau lors du sommet du G20 à Delhi ce mois-ci. Le Premier ministre a exprimé les « vives inquiétudes de l’Inde quant à la poursuite des activités anti-indiennes » dans ce pays.