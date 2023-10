« Impossible de savoir » combien d’otages israéliens sont encore en vie, déclare un responsable du Hamas | Nouvelles du monde

Un responsable du Hamas a déclaré à Sky News qu’il « ne sait pas » combien d’otages israéliens sont encore en vie.

Le Dr Basem Naim, responsable des relations politiques et internationales du Hamas, a déclaré à Sky News : « Je n’en ai aucune idée car c’est impossible sous ces bombardements intenses – les communications sont totalement coupées. »

Dernier rapport Israël-Gaza : l’électricité des hôpitaux est coupée « dans les 24 heures »

Il a également déclaré que le groupe militant palestinien au pouvoir à Gaza était prêt à libérer les otages civils lorsque « l’agression contre notre peuple serait arrêtée ».

« Au moment où l’agression cessera, nous serons prêts à libérer les otages civils », a-t-il déclaré.

« J’espère que nous aurons des otages vivants au moment où l’agression prendra fin, car la Brigade Al Qassam [Hamas’s armed wing] a annoncé hier que neuf des otages avaient été tués sous les bombardements israéliens.

« Et il y a trois jours, 13 autres personnes ont été tuées, dont quatre étrangers ».

Cela survient alors que Khaled Meshaal, chef du bureau de la diaspora du Hamas, a appelé à la libération de 6 000 prisonniers palestiniens en Israël en échange des otages de Gaza.

Il a ajouté que parmi les prisonniers figurent des officiers de haut rang de la division Gaza des forces de défense israéliennes, chargée de patrouiller autour de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a annoncé lundi que 199 otages étaient détenus à Gaza, un chiffre plus élevé que prévu.

Cela survient alors que Sky News a appris qu’Israël avait mené une frappe près du poste frontière de Rafah, entre Gaza et l’Égypte.

Image:

De la fumée s’échappe des bâtiments de la ville de Rafah, près de la frontière égyptienne, après les frappes aériennes israéliennes. Photo : AP





Les négociations pour ouvrir le passage afin de permettre l’aide humanitaire dans la bande de Gaza – et les ressortissants étrangers d’en sortir – semblent être au point mort.

Le passage devait ouvrir à 9 heures du matin, heure locale, lundi.

Cependant, un porte-parole des Nations Unies a déclaré qu’il n’y avait eu aucun progrès vers une ouverture complète de la frontière.

L’Égypte, quant à elle, a accusé Israël de ne pas coopérer à l’acheminement de l’aide à Gaza via le terminal de Rafah, laissant des centaines de tonnes de fournitures bloquées dans la ville voisine d’Al Arish.

Le Caire a déclaré lundi que la frontière n’était pas officiellement fermée, mais qu’elle était devenue inutilisable en raison des frappes aériennes israéliennes du côté de Gaza.

Image:

Les Palestiniens attendent de passer du côté égyptien à la frontière de Rafah, dans la bande de Gaza Pic:AP





Dans d’autres développements clés :

• Le Hamas nie l’affirmation d’Israël selon laquelle il aurait rétabli l’approvisionnement en eau de Gaza

• Le chef des services de renseignement israéliens admet qu’ils n’ont pas réussi à dissuader l’attaque du Hamas

• Le secrétaire d’État américain Antony Blinken revient en Israël après une tournée dans six pays

• L’ONU prévient que le carburant dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza s’épuise

• Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir tué un commandant du Hamas lors d’une frappe aérienne

• Rishi Sunak affirme que six Britanniques ont été tués lors du raid du Hamas sur Israël et que 10 autres sont portés disparus

• Il a également promis une aide supplémentaire de 10 millions de livres sterling pour aider les civils palestiniens.

Lundi, un porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) a déclaré que l’acheminement de l’aide humanitaire à la bande de Gaza n’était « pas de notre responsabilité pour le moment ».

Le lieutenant-colonel Peter Lerner a déclaré à Sky News : « Franchement, même si les images sont extrêmement préoccupantes, ce n’est pas notre responsabilité pour le moment.

« En effet, nous nous concentrons sur la frappe du Hamas et sur ses capacités.

« On ne peut pas s’attendre à ce que nous ne défendions pas nos civils parce que le Hamas se cache derrière les leurs. »

Il a déclaré que Tsahal s’engageait auprès des agences humanitaires dans la région, mais a déclaré que l’armée israélienne n’était pas présente dans la bande de Gaza pour fournir de l’aide.

« Dans la région, nous leur avons demandé [people in Gaza] pour aller et venir – il n’y a pas de présence israélienne – nous ne pouvons pas leur fournir d’aide », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenté de dissuader le Hezbollah de se joindre au combat, dire au groupe militant « ne nous testez pas » dans le nord du pays – après l’évacuation de 28 villes proches de la frontière avec le Liban.

Les évacuations dans le nord d’Israël font suite à une recrudescence des affrontements entre l’armée du pays et le Hezbollah – un groupe militant libanais soutenu par Téhéran – depuis l’incursion surprise du Hamas en Israël le 7 octobre.

S’exprimant devant le Parlement – ​​qui a dû être brièvement évacué lundi après que les sirènes des raids aériens ont retenti à Jérusalem – M. Netanyahu a également appelé le monde à s’unir pour vaincre le Hamas.

« Cette guerre est aussi votre guerre », a-t-il déclaré, comparant les hommes armés du Hamas aux nazis.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a également juré : « Nous allons gagner cette guerre », lors d’une courte conférence de presse avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken lundi.

« Vous connaissez notre profond engagement envers le droit d’Israël, et même son obligation, de se défendre et de défendre son peuple – en ce sens que vous avez, et toujours, le soutien des États-Unis », a répondu M. Blinken.

Israël devrait envahir Gaza dans les prochains jours dans le cadre d’une mission visant à éliminer le Hamas, qui gouverne le territoire palestinien assiégé.

Plus tôt, dans un discours devant son cabinet, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne dans le territoire occupé de Cisjordanie, Mohammad Shtayyeh, avait exhorté M. Netanyahu à « arrêter l’agression ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:06

Des camions en attente à la frontière de Rafah



Le président américain Joe Biden a également déclaré dans une interview que le Hamas devait être éliminé, mais a averti que ce serait une erreur de la part d’Israël d’occuper Gaza, appelant plutôt à une « solution à deux États ».

En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël le 7 octobre.

Un porte-parole du gouvernement du Hamas a déclaré que 2 808 Palestiniens avaient été tués et 10 850 autres blessés lors des représailles israéliennes.

Au moins 1 000 personnes sont portées disparues et seraient sous les décombres, selon la défense civile palestinienne.