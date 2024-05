Impossible de rechercher l’alpiniste britannique et son Sherpa portés disparus sur l’Everest, selon un responsable

Un responsable népalais déclare qu’il n’est pas possible de rechercher un alpiniste britannique et son guide Sherpa qui ont disparu après avoir atteint le sommet du mont Everest il y a six jours, car tous deux sont tombés en descendant d’une « très haute altitude » du côté chinois. de t…

KATMANDOU, Népal — Un responsable népalais a déclaré dimanche qu’il n’était pas possible de rechercher un alpiniste britannique et son guide Sherpa qui ont disparu après avoir atteint le sommet du mont Everest il y a six jours parce que tous deux sont tombés en descendant d’un « très haut sommet ». altitude » du côté chinois de la montagne, ce qui nécessitera une coordination plus poussée pour former une équipe de recherche.

Daniel Paul Paterson, 40 ans, et son guide local Pas Tenji, 23 ans, ont été portés disparus mardi sur le plus haut sommet du monde, à la frontière entre la Chine et le Népal.

Cette saison d’escalade, qui a débuté en mars et devrait se terminer dans quelques jours, a vu quatre grimpeurs — deux Mongols, un Népalais et un Kenyan — mourir. Le guide d’escalade kenyan, Nawang Sherpa, est porté disparu depuis le 22 mai.

L’année dernière, 18 alpinistes sont morts en tentant d’escalader cette dangereuse montagne de 8 849 mètres, selon le département d’alpinisme du Népal.

« Il n’est pas possible de rechercher les alpinistes disparus pour le moment car l’alpiniste britannique et son Sherpa sont tombés du bas de la marche Hillary qui se trouve à environ 8 800 mètres (26 964 pieds) et en direction de la face de Kangshung au Tibet », a déclaré Khim. Lal Gautam, un responsable du camp de base de l’Everest qui surveille les alpinistes.

La face de Kangshung est l’un des versants tibétains orientés à l’est de la montagne, contrôlé par la Chine.

« Il va être difficile de les rechercher car ils sont tombés du côté du Tibet, ce qui nécessite une coordination », a déclaré Gautam.

Des centaines d’alpinistes ont réussi à escalader l’Everest ce mois-ci pendant la courte fenêtre de beau temps. Les grimpeurs ont également signalé le nombre habituel d’alpinistes en route vers le sommet du sommet cette semaine.

« Le trafic d’alpinistes se dirigeant vers le sommet était similaire à celui des deux ou trois dernières années », a déclaré à l’Associated Press Tendi Sherpa, qui a escaladé le sommet 17 fois, dont deux ce mois-ci.

Tendi a déclaré que lorsque lui et son équipe ont atteint le sommet le 21 mai, bien qu’ils aient vu « environ 200 grimpeurs… ils étaient tous organisés et utilisaient leur expérience et leur expertise » pour naviguer dans la foule.

Parmi l’équipe d’escalade de Tendi se trouvait Phunjo Jhangmu Lama qui a escaladé le sommet en 14 heures et 31 minutes, reprenant ainsi le titre de grimpeuse la plus rapide de l’Everest.

Lama a également déclaré que la circulation des grimpeurs était normale et que la majeure partie de son ascension depuis le camp de base jusqu’au sommet s’était déroulée sans problème, sans longues haltes.

« La circulation n’a rien de nouveau », a déclaré Lama. « Cela dure depuis des années. »

Récemment, certains se sont plaints du fait que la montagne est devenue trop peuplée d’alpinistes et sale à cause des détritus.

En mars, Kanchha Sherpa, 91 ans, seul membre survivant de l’expédition d’alpinisme qui a conquis l’Everest, a fait écho à ce sentiment, affirmant que le nombre de permis d’escalade devrait être réduit.

Au cours de la saison d’escalade du printemps 2023, 667 grimpeurs ont escaladé le sommet, emmenant des milliers de personnel de soutien au camp de base et soulevant des inquiétudes quant à la production de déchets et de déchets.