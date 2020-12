Jusqu’à cinq membres d’équipage sur les plateaux de Mission: Impossible ont aurait arrêtez de suivre la diatribe de l’acteur Tom Cruise contre eux pour ne pas avoir suivi les protocoles Covid-19.

Mardi, il a été rapporté que l’acteur de 58 ans était furieux contre l’équipe et leur avait donné un pansement pour ne pas avoir suivi les protocoles de pandémie sur les plateaux de Warner Bros Studios au Royaume-Uni. Si l’on en croit les reportages, la publicité de l’incident a aggravé les choses et là son «plus de colère» sur les plateaux du film.

Alors que Cruise est salué comme un héros pour avoir assuré la sécurité sur les plateaux, sa réprimande n’a pas été bien accueillie par le personnel qui est clairement vexé, cinq d’entre eux ayant démissionné.

Selon les rapports, l’explosion de Cruise a été enregistrée sur une cassette audio, dans laquelle l’acteur est entendu dire: « Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout – et vous aussi et vous aussi. » Il aurait vu deux membres d’équipage se tenir à moins d’un mètre l’un de l’autre et ne pas maintenir la distance sociale devant un écran d’ordinateur. L’explosion de la star hollywoodienne s’est produite après avoir repéré deux membres d’équipage debout à moins de deux mètres – cela a finalement laissé au moins 50 membres du Warner Bros Studio à Leavesden, au Royaume-Uni, stupéfaits.

«Nous sommes l’étalon-or», on peut entendre Cruise crier, «Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Je suis au téléphone avec tous les f-ing studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous les mères. Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais! «

Cruise a ensuite menacé leur sécurité d’emploi et a crié: « Comprenez-vous la responsabilité que vous avez? Parce que je vais gérer votre raison. Et si vous ne pouvez pas être raisonnable et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes tiré », selon la bande.

Soufflant davantage, il a dit qu’il ne fermerait pas le « putain de film » et s’il voyait quelqu’un bafouer à nouveau les normes covid, il le ferait carrément virer!

Le clip audio qui a également été partagé par The Sun est immédiatement devenu viral, recueillant les éloges des fans de Cruise qui espéraient que le monde aurait plus de personnes « en charge, qui réagiraient » de manière similaire si d’autres osaient violer les normes covid.

L’équipe tourne actuellement pour le dernier film de la franchise à succès – Mission Impossible 7.