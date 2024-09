Impossible de dormir, impossible de dormir : les heures de coucher tardives sont associées à un risque de diabète 50 % plus élevé

Les couche-tard – une personne habituellement active ou éveillée la nuit – ont tendance à avoir un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé, un tour de taille plus large et plus de graisse corporelle cachée et sont donc presque 50 % plus susceptibles de développer un diabète de type 2 (DT2) que ceux qui se couchent plus tôt, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Des études antérieures ont montré que les personnes au chronotype tardif (qui préfèrent se coucher tard et se lever tard) ont un mode de vie malsain et présentent un risque plus élevé d’obésité et de troubles métaboliques, notamment de diabète de type 2.

La nouvelle étude a montré qu’un chronotype tardif présentait un risque 46 % plus élevé de développer un diabète, ce qui suggère que le risque accru de diabète de type 2 ne peut pas s’expliquer uniquement par le mode de vie.

« Nous pensons que d’autres mécanismes entrent également en jeu », a déclaré le chercheur principal, le Dr Jeroen van der Velde, du Centre médical universitaire de Leyde, aux Pays-Bas.

« Une explication probable est que le rythme circadien ou l’horloge biologique des chronotypes tardifs n’est pas synchronisé avec les horaires de travail et sociaux suivis par la société. Cela peut conduire à un mauvais alignement circadien, qui, comme nous le savons, peut conduire à des troubles métaboliques et, à terme, au diabète de type 2 », a ajouté van der Velde.

Pour explorer cette question, l’équipe a étudié l’association entre le moment du sommeil, le diabète et la répartition de la graisse corporelle chez plus de 5 000 individus divisés en trois groupes : chronotype précoce (20 %), chronotype tardif (20 %) et chronotype intermédiaire (60 %).

L’équipe a mesuré l’IMC et le tour de taille de tous les participants, tandis que la graisse viscérale et la graisse hépatique ont été mesurées chez 1 526 participants, à l’aide d’IRM et de spectroscopie RM, respectivement.

Environ 225 personnes ont reçu un diagnostic de diabète après un suivi de 6,6 ans.

Les chronotypes tardifs présentaient un risque plus élevé de développer un diabète, un IMC supérieur de 0,7 kg/m2, un tour de taille supérieur de 1,9 cm, une graisse viscérale supérieure de 7 cm2 et une teneur en graisse hépatique supérieure de 14 % par rapport aux personnes ayant un chronotype intermédiaire.

Selon van der Velde, une quantité plus importante de graisse viscérale et de graisse hépatique est responsable du risque plus élevé de développer un diabète de type 2 chez les personnes ayant un chronotype tardif.

Les résultats seront présentés lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD) à Madrid, en Espagne (du 9 au 13 septembre).