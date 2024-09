« Impossible de contacter Shah Rukh Khan », déclare Vijayta Pandit, l’épouse du défunt compositeur de musique Aadesh Shrivastava, qui cherche l’aide d’une superstar pour son fils

Le compositeur Aadesh Shrivastava est décédé d’un cancer en 2015. Récemment, sa femme et ancienne actrice Vijayta Pandit a parlé de leur fils, Avitesh Shrivastava, qui poursuit une carrière de chanteur, de compositeur de musique et d’acteur. Elle s’est inquiétée du fait que son fils ne reçoive pas de soutien de l’industrie cinématographique. Vijayta a rappelé que « Shah Rukh Khan avait l’habitude de venir voir son défunt mari à l’hôpital et avait promis d’aider son fils, mais elle a mentionné qu’aujourd’hui elle n’était pas en mesure de le contacter ».

Dans une interview avec Lehren Retro, Vijayta a déclaré en hindi que son fils Avitesh travaille avec diligence, ayant enregistré de la musique avec des artistes comme Akon et French Montana, entre autres. Cependant, elle a exprimé sa déception de ne pas recevoir de soutien ou de conseils au sein de l’industrie cinématographique. Elle a mentionné que maintenant qu’Aadesh n’est plus là, il est important que les gens de l’industrie interviennent et aident son fils. Elle a déclaré en hindi : « Vous ne croirez pas que lorsque Aadesh était à l’hôpital, Shah Rukh Khan avait l’habitude de venir le rencontrer. Un jour avant sa mort, Aadesh a tenu la main de Shah Rukh, alors qu’il ne pouvait même pas parler, et a fait un geste en direction de notre fils pour qu’il s’occupe de lui. Aujourd’hui, je ne suis tout simplement pas en mesure de contacter Shah Rukh ; le numéro qui a été donné à mon fils ne fonctionne pas.

Elle a également voulu rappeler à l’acteur Jawan qu’il était un ami proche d’Aadesh et a souligné que c’était le moment où ils avaient besoin de son soutien. Elle a exprimé que son fils, qui représente son avenir et celui de sa famille, a besoin d’aide. Elle a également mentionné qu’elle ne gagne actuellement aucun revenu ni n’exerce aucun travail.

Elle a suggéré que Shah Rukh Khan pourrait produire un film avec son fils sous sa bannière, Red Chillies Entertainment. Elle a fait l’éloge d’Avitesh en tant qu’acteur talentueux, mentionnant son prochain film Sir Ek Friday, qui sortira sur une plateforme OTT, et a souligné son travail acharné.

Vijayta a mentionné que même si SRK est maintenant une grande star, ses frères, le duo de compositeurs de musique Jatin-Lalit, ont contribué de manière significative à son succès. Elle a noté qu’ils lui ont fourni de nombreuses chansons à succès pour des films tels que Raju Ban Gaya Gentleman, Dilwale Dulhania Le Jayenge et Kuch Kuch Hota Hai, entre autres. Vijayta a souligné que, compte tenu du rôle important de sa famille dans sa carrière, l’acteur devrait désormais apporter un certain soutien à sa famille.

