Impossible 7′ de nouveau fermé en raison de COVID-19

La franchise d’action à gros budget de Paramount Picture « Mission: Impossible 7 » a encore une fois arrêté la production,cette fois au Royaume-Uni, en raison de tests COVID-19 positifs, des mois après que la star et producteur Tom Cruise a fait la une des journaux internationaux réprimandant les travailleurs pour avoir baissé la garde dans une diatribe remplie d’explétions.

Une déclaration d’un représentant de Paramount a déclaré que la production de « M: I 7 » avait été temporairement interrompue jusqu’au 14 juin en raison des résultats positifs des tests de coronavirus lors des tests de routine. Le studio a déclaré qu’il suivait les protocoles COVID-19 et continuerait de surveiller la situation. Aucun autre détail n’était disponible.

Le journal britannique The Sun, qui a annoncé pour la première fois la nouvelle de la fermeture (et de l’explosion de Cruise en décembre), a rapporté que Cruise, ainsi que d’autres acteurs et membres de l’équipe, devaient s’auto-isoler pendant deux semaines après que 14 membres d’équipage aient été testés positifs.

Paramount a refusé de commenter au-delà de la déclaration. Le représentant de Cruise n’a pas répondu à une demande de commentaire

La fermeture poursuit une histoire troublée dans la pandémie de COVID-19 pour le septième volet de la franchise d’action de 25 ans de Cruise. En février 2020, la production a été arrêtée à Venise, en Italie, à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le pays avant le premier jour de tournage. Le film a été frappé avec plus de retards en octobre 2020 lorsque 12 personnes sur le plateau italien ont été testées positives pour COVID-19, a rapporté Variety. La production a repris une semaine plus tard.

Après avoir déménagé aux Leavesden Studios, en dehors de Londres, Cruise a fait l’actualité internationaleen décembre, lorsque The Sun a révélé une fuite audio de Cruise criant sur deux membres d’équipage qui se tenaient trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur.

Dans l’audio, on peut entendre Cruise crier: « Nous sommes l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les studios (jurons) la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous (jurons). Je ne veux plus jamais le revoir . Jamais! »

Cruise a abordé le volet viral pour la première fois le mois dernier, doublant son message à Empire Magazine, expliquant « il y avait beaucoup en jeu à ce stade ».

« J’ai dit ce que j’ai dit », a déclaré Cruise, ajoutant qu’il ne s’était adressé qu’aux « personnes sélectionnées » qui étaient directement impliquées dans la violation de la sécurité.