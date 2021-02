Imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices de la pandémie pour effacer la liste de la dette, dit McDonnell

Écrivant dans The Independent, M. McDonnell a déclaré qu’il était temps de «nettoyer l’ardoise» sur la dette coûteuse et ingérable accumulée par des millions de Britanniques, y compris de nombreux travailleurs clés qui se sont battus sur la ligne de front de Covid-19.

Dans un coup d’œil au discours économique très médiatisé de Sir Keir Starmer jeudi, qui a été critiqué pour ne contenir que de modestes propositions de réforme, il a déclaré: «Il y a un temps pour encadrer les discours et le positionnement politique, mais il y a aussi un temps pour se mettre en colère et un moment pour exiger une action immédiate pour aider les gens à survivre. »

M. McDonnell a cité les avertissements de Citizens Advice selon lesquels environ 6 millions de personnes – dont plus de 20% des travailleurs clés – ont pris du retard sur les factures à cause de Covid-19.

Et il a déclaré que le nombre de dettes à problèmes graves aurait doublé pour atteindre 1,2 million pendant la crise.

L’ancien chancelier fantôme a appelé à une charte de la dette pour traiter les causes et les conséquences de la dette.

Des prestations améliorées et un salaire décent de 10 £ de l’heure, ainsi que des services de base universels rétablis, devraient être déployés pour empêcher les gens de s’endetter, a-t-il déclaré.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il a appelé à un plafond sur les frais de taux d’intérêt et un plafond sur les frais de découvert et les paiements d’intérêts pour «rééquilibrer le pouvoir entre les prêteurs et les endettés».