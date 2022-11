Importations de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants à venir, selon Santé Canada

Santé Canada affirme qu’un approvisionnement étranger d’un médicament pour enfants destiné à réduire la fièvre et la douleur est désormais assuré.

“Nous annonçons que nous avons sécurisé l’approvisionnement étranger d’acétaminophène pour enfants qui sera disponible à la vente au détail et dans les pharmacies communautaires dans les semaines à venir”, Santé Canada a déclaré dans un communiqué lundi.

L’organisme de réglementation a déclaré qu’il partageait l’inquiétude des parents et des soignants qui n’ont pas pu trouver d’acétaminophène et d’ibuprofène pour les jeunes enfants.

“Pour le moment, les Canadiens ne devraient acheter que ce dont ils ont besoin, afin que les autres parents et soignants puissent accéder aux médicaments afin que nous puissions répondre aux besoins des enfants malades.”

La quantité exacte de médicaments à venir n’a pas été divulguée par le régulateur.

Santé Canada a déclaré avoir soigneusement examiné les produits importés et constaté qu’ils étaient sûrs et efficaces. Toutes les informations sur le dosage, les ingrédients et les mises en garde et avertissements seront disponibles en anglais et en français.

Les importations font suite à une pénurie de plusieurs mois de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants sur les étagères des pharmacies, laissant les parents et les soignants se démener pour alternatives composées pour ceux qui ne peuvent pas avaler de pilules.

Les professionnels de la santé ont également attribué l’afflux d’enfants et d’adolescents qui se rendent dans les hôpitaux et sont admis pour des maladies respiratoires en partie à la pénurie de médicaments contre la fièvre.

Santé Canada mettait auparavant à la disposition des hôpitaux des importations de médicaments contre la douleur et la fièvre, qui, selon lui, sont maintenant distribués.

Les pharmaciens affirment que la demande accrue de médicaments, l’offre nationale limitée et d’autres facteurs contribuent aux pénuries.