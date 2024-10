Importante aquarelle d’Emily Carr ajoutée au Audain Art Museum

Emily Carr a repeint la scène, War Canoes, Alert Bay, dans une huile de 1912 qui est l’une de ses peintures les plus célèbres.

La version de 1912 a été peinte à l’huile et imprégnée des couleurs riches et vibrantes du style fauvisme qu’elle avait récemment découvert en étudiant en France.

L’Audain Art Museum a ajouté une peinture clé d’Emily Carr à sa collection : l’aquarelle originale de 1908 qui a servi de modèle à l’une de ses peintures les plus célèbres, War Canoes, Alert Bay, en 1912.

« Ce qui me fascine le plus, c’est l’utilisation de la couleur dans la peinture à l’huile », a déclaré Audain. « Comment elle a commencé à incorporer des couleurs qu’elle avait rencontrées (en France), peut-être dans la vallée de la Seine, dans une scène en Colombie-Britannique. »

La version de 1912 est beaucoup plus colorée et dramatique.

«Je pensais qu’il était important d’acquérir les deux œuvres», a déclaré Audain. « Je n’aurais jamais pensé avoir l’occasion d’acquérir l’aquarelle de notre musée de Whistler. Mais il a été vendu aux enchères et voilà que le musée a pu l’acquérir.

« Lorsque l’on compare les deux tableaux côte à côte, un changement radical dans sa perspective artistique est immédiatement évident », a déclaré le directeur et conservateur en chef du musée, Curtis Collins.

« Réunir ces deux magnifiques œuvres d’Emily Carr au Audain Art Museum fournit un contexte essentiel pour mieux comprendre le développement de l’art moderne au Canada. »

La version de 1908 fait partie de collections privées, mais a été exposée lors de plusieurs expositions du travail de Carr.

Dans un communiqué de presse, le musée le décrit comme « une scène avec trois pirogues au premier plan, chacune portant des images distinctives inspirées des Kwakwa̱ka̱ʼwakw ».

« Capturant la lumière souvent sombre de la côte nord-ouest, la peinture transmet le calme tranquille d’un rivage désert, avec une colline et des arbres en arrière-plan. »

La version de 1912, en revanche, était peinte avec ce que le musée appelait une « « nouvelle façon de voir » qu’elle avait cultivée en France ».

« Son passage à une utilisation expressive de couleurs vives et de coups de pinceau audacieux n’était pas conventionnel pour l’époque », indique le communiqué, « rempli d’une lumière et d’un dynamisme non apparents dans ses premières aquarelles ».