‘Important que nous n’oublions jamais:’ Aurora marque le 4e anniversaire du tournage de Pratt Co. – Shaw Local

Pour la première fois, Ted Beyer a assisté à la cérémonie commémorative annuelle que la ville d’Aurora a organisée mercredi pour son fils, Russell, et les quatre autres hommes tués le 15 février 2019 à Henry Pratt Co.

Et il s’est assuré que les membres du Congrès Bill Foster, qui ont pris la parole lors de l’événement, savaient ce qu’il pensait du discours de Foster et de la fusillade.

« C’est facile (pour les politiciens) de parler. Asseyez-vous et faites quelque chose » à propos de la violence au travail et des armes à feu, a déclaré Beyer, lorsque les journalistes lui ont ensuite posé des questions sur la conversation. « Regardez ce que la haine et l’amertume nous ont eu. … Regardez ce que cela leur a coûté », a-t-il dit en montrant les photos des victimes.

« J’ai beaucoup de ressentiment. Je porte ça », a déclaré Beyer.

La cérémonie au Centre d’art et d’histoire David L. Pierce comprenait des discours du maire, du chef de la police, Foster, de la représentante américaine Lauren Underwood et de l’ancienne travailleuse de Pratt Anita Lewis.

Le maire d’Aurora, Richard C. Irvin, allume une bougie lors d’un service commémoratif le mercredi 15 février 2023 au David L. Pierce Art and History Center à Aurora pour le 4e anniversaire de la fusillade à Henry Pratt Co. (Brian Hill bhill@dailyherald.com)

Ils se tenaient à côté des cinq croix commémoratives qui ont d’abord été érigées dans l’entreprise. L’Aurora Historical Society les a conservés, ainsi que certains des animaux en peluche, des bougies et d’autres objets d’hommage que les gens ont laissés aux croix. L’exposition est exposée jusqu’à samedi au centre, 20 E. Downer Place.

Le maire Richard Irvin a déclaré qu’il priait souvent pour les familles des victimes.

“Je pense aussi qu’il est important de ne jamais oublier”, a déclaré Irvin.

Foster a exhorté à adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu en disant: “nous ne pouvons pas attendre la prochaine tragédie”.

Underwood a accepté.

“Je refuse d’accepter la fréquence de ces tragédies comme une routine”, a-t-elle déclaré.

Beyer a travaillé à l’usine Pratt pendant environ 40 ans et était délégué syndical. Il a dit qu’il connaissait le tireur et que son fils, le président du syndicat, essayait d’aider le tireur ce jour-là.

Le tireur avait été convoqué à une réunion disciplinaire et avait apporté une arme de poing, selon une plainte déposée par un survivant. Lorsqu’on lui a dit qu’il avait été licencié, l’homme a tiré sur Russell Beyer, Josh Pinkard, Clayton Parks, Trevor Wehner et un autre homme, puis est parti et a tiré sur son collègue Vicente Juarez. Beyer, Pinkard, Parks, Wehner et Juarez ont été tués.

Les membres de la famille réfléchissent au 4e anniversaire de la fusillade à Henry Pratt Co. lors d’un service commémoratif le mercredi 15 février 2023 au David L. Pierce Art and History Center à Aurora. (Brian Hill bhill@dailyherald.com)

Le tireur a également tiré sur des policiers d’Aurora, blessant six d’entre eux.

La police a tué le tireur.

Beyer a déclaré qu’il blâmait Pratt pour la fusillade, affirmant qu’il avait dit aux responsables de l’entreprise qu’ils traitaient mal les employés et que le ressentiment se développait et pourrait conduire à la violence. “Ils (les cinq tués) ont été mis en danger par l’entreprise”, a déclaré Beyer.

Dans son discours, Lewis se souvient avoir travaillé sur des cartes de pointage dans l’immeuble de bureaux à côté de l’entrepôt où la fusillade a eu lieu. Elle connaissait le tireur et les victimes, à l’exception de Wehner, un étudiant qui venait de commencer un stage à Pratt ce jour-là. Une collègue s’est précipitée dans son bureau en disant: “(Le tireur) est de l’autre côté de la rue en train de tirer sur des gens.”

“Ils me manquent tous”, a déclaré Lewis.

L’entreprise a fermé l’usine d’Aurora en mars 2022.

Plusieurs des orateurs ont également mentionné la fusillade qui a eu lieu lundi à la Michigan State University.

Plusieurs membres de la famille de Juarez, dont un fils et des petits-enfants, qui étaient présents portaient des pulls molletonnés commémoratifs indiquant : « Le sang de Juarez coule dans mes veines ».

Tom Wehner, le père de Trevor Wehner, a également assisté à la cérémonie. Wehner était un senior prêt à obtenir son diplôme ce printemps de la School of Business de NIU et venait d’obtenir un stage chez Henry Pratt Co. en relations humaines.

Wehner, 21 ans, de Sheridan, a été tué le premier jour de son stage à l’usine Henry Pratt, un concert post-universitaire qu’il avait décroché avec l’aide de Clayton Parks, 32 ans, diplômé de la NIU en 2014.

“Je souhaite juste que plus puisse être fait”, a déclaré Trevor Wehner après la cérémonie de mercredi. “Nous devons vraiment nous pencher sur les raisons pour lesquelles cela (des fusillades de masse) se produit dans ce pays.”

