Important de bien choisir – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Vous sentez-vous mal informé sur les candidats aux postes de notre Cour suprême de l’Illinois lors du scrutin de novembre ? Moi aussi, et étant un avocat à la retraite ayant pratiqué pendant plus de 30 ans, j’ai fait des recherches à leur sujet.

Le comté de Kendall se trouve dans le 2e district judiciaire et il y a une ouverture que nous, ainsi que les électeurs de quatre autres comtés de banlieue, pouvons remplir en votant lors de cette élection. Il est important de bien choisir car, comme nous l’avons vu récemment, les décisions des cours suprêmes, fédérales et étatiques, ont un impact puissant sur nos droits en tant que citoyens.

Deux candidats sont sur notre bulletin de vote, chacun ayant remporté une élection primaire. L’une d’entre elles, Elizabeth Rochford, est hautement recommandée pour notre Cour suprême par l’Illinois State Bar Association. Elle a été notée sur un questionnaire par des avocats de l’Illinois qui évaluent les candidats judiciaires qu’ils ont vus en action dans la pratique juridique en tant qu’avocats ou juges. Le questionnaire porte sur le caractère des candidats tels que le professionnalisme, l’éthique et les connaissances juridiques. L’autre candidat, Mark Curran, a été noté Non Recommandé par les avocats remplissant le questionnaire qui connaissaient son travail juridique. Un candidat non recommandé par ses pairs me pose de sérieuses inquiétudes.

J’espère que vous tiendrez compte des évaluations des pairs des candidats dans la profession juridique au moment de décider qui servira ce mandat de 10 ans à notre Cour suprême de l’Illinois à partir de notre 2e district.

Priscille Gruber

Plainfield