Govinda Dwadashi populairement connu sous le nom de Narasimha Dwadashi tombe sur Shukla Paksha Dwadashi Tithi de Phalgun le mois avant Holi. Cette année, elle sera célébrée le 25 mars. La journée est consacrée à l’incarnation mi-lion et mi-humaine du Seigneur Vishnu qui est considéré comme la quatrième manifestation la plus forte de la divinité.

Les fidèles hindous prennent un bain sacré dans le Gange et vénèrent le Seigneur Narasimha. Selon les mythologies hindoues, le seigneur Narsimha émanait du pilier pour tuer le démon Hiranyakashipu qui avait interdit le culte du seigneur Vishnu dans son empire. En savoir plus sur le tithi, la signification, la puja vidhi et d’autres détails

Govinda Dwadshi 2021: Date

Le Shukla Paksha Dwadashi Tithi de Phalgun Maas tombe le 25 mars ainsi, le Govinda Dwadashi sera observé le même jour.

Govinda Dwadshi 2021: Puja Vidhi

Sur Govinda Dwadashi, les fidèles hindous adorent le Seigneur Vishnu pour rechercher ses bénédictions divines pour une vie heureuse et prospère. De nombreuses personnes observent également un jeûne strict sur ekadashi et passent toute la journée sans manger ni boire d’eau. Ils terminent le jeûne le lendemain après avoir exécuté la puja. D’autres évitent la consommation d’alcool ou d’aliments non végétariens ce jour-là. Les fidèles prennent un bain dans des rivières sacrées comme Ganga, Saraswati, Yamuna et Godavari avant le lever du soleil et chantent les mantras de la déesse Ganga et du Seigneur Vishnu. Ils visitent également les temples Lord Vishnu pour offrir de la puja.

Govinda Dwadashi 2021: importance

Il y a un total de 24 Dwadashis observés en un an. Chaque mois a deux Dwadashi Tithi, un à Shukla Paksha et un autre à Krishna Paksha. Offrir des prières au Seigneur Narasimha le mois de Shukla Paksha Dawadshi Thithi de Phalgun pour rechercher les bonnes fortunes et les bénédictions du Seigneur Vishnu.

Le Narasimha Dwadashi a une signification astronomique car on pense que les fidèles qui accomplissent tous les rituels dans une véritable dévotion au Seigneur Vishnu, se débarrassent de tous les obstacles de leur vie et sont également bénis d’une bonne santé, d’une immense richesse et d’une prospérité.