L’Inde célèbre la Journée nationale de lutte contre la pollution le 2 décembre en l’honneur des personnes qui ont perdu la vie lors de la terrible tragédie du gaz de Bhopal en 1984. L’accident de fuite de gaz a entraîné la mort de milliers de personnes, exposant des lakhs à des effets toxiques nocifs dans les temps à venir. Alors que la pollution a toujours été une préoccupation majeure, la tragédie du gaz de Bhopal en 1984 a agi comme une alarme pour que les autorités soient plus prudentes et évitent de tels accidents à l’avenir.

Journée nationale de contrôle de la pollution 2020: Qu’est-ce que la tragédie du gaz de Bhopal en 1984

La tragédie du gaz de Bhopal, connue sous le nom de catastrophe de Bhopal, a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 décembre de l’année 1984. L’usine de pesticides Union Carbide India Limited (UCIL) de Bhopal, Madhya Pradesh, a provoqué une fuite de gaz accidentelle. libérant du gaz d’isocyanate de méthyle (MIC). Le gaz toxique s’est propagé aux petites villes et aux villages voisins. Dans les jours qui ont suivi, jusqu’à 5 personnes lakh ont été exposées au gaz et plus de 3 700 personnes sont mortes à cause de la catastrophe. Jusqu’à ce jour, il est considéré comme l’une des pires catastrophes industrielles au monde. Il y a eu des séquelles, telles qu’une augmentation des cas de cancer et de malformations congénitales, qui ont été signalées dans les années à venir.

Journée nationale de contrôle de la pollution 2020: importance

Alors que la tragédie du gaz de Bhopal était une situation alarmante pour l’Inde, le niveau de pollution et le rejet de substances nocives dans l’environnement augmentent chaque année. La journée nationale de contrôle de la pollution est marquée pour sensibiliser les gens aux nombreuses façons dont on peut gérer et contrôler les catastrophes industrielles. Il vise également à encourager les gens à éviter la pollution due aux processus industriels ou à la négligence humaine. Il faut également se renseigner sur l’importance des différentes lois antipollution.

Le thème de la Journée nationale de lutte contre la pollution 2020 met en lumière l’objectif de sensibilisation à la cause de la pollution et de rappeler aux gens les différentes façons de réduire la pollution.