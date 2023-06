Implosion, emmêlé dans le Titanic, perdu en mer : Trois théories d’experts sur ce qui est arrivé au submersible touristique

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Cela fait maintenant trois jours que le contact a été perdu avec un submersible plongeant vers l’épave du RMS Titanic 3 800 mètres sous la surface de la mer.

Le Titan, construit et exploité par une société de tourisme d’aventure sous-marine appelée OceanGate Expeditions, était toujours porté disparu mercredi soir. Il y a cinq personnes à bord : le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le célèbre fleuve français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires anglo-pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman.

Le navire partit pour son excursion vers le du Titanic tombe sous-marine à 13 000 pieds sous la surface de l’eau dimanche matin. Il a perdu le contact avec son vaisseau-mère, le Polar Prince, au bout d’une heure et 45 minutes.

Une recherche multinationale massive est actuellement en cours alors que les responsables affirment que les cinq passagers seront à court d’oxygène d’ici 5h30 HE (10h30 GMT) jeudi.

Plus de 10 000 milles carrés de l’Atlantique Nord ont été fouillés jusqu’à présent, selon les garde-côtes américains, avec des rapports selon lesquels des « sons de tapotement » réguliers ont été captés par sonar mardi et mercredi, donnant un nouvel espoir que les occupants sont vivants et Titan pourrait encore être trouvé.

Cinq navires de sauvetage supplémentaires arriveront dans les prochaines 24 à 48 heures, après l’heure estimée à laquelle les réserves d’oxygène du Titan auront été épuisées. Cependant, le navire français Atalante transportant le Victor 6 000 sous-marin (ROV) et le treuil – le seul capable d’atteindre l’épave du Titanic à 4 000 m sous la surface de l’océan – disposera d’une fenêtre de temps étroite pour mener des opérations de sauvetage car il ne devrait atteindre le site de recherche mercredi soir.

Bien que nous ne sachions toujours pas ce qui aurait pu leur arriver, les experts se sont mis d’accord autour de trois scénarios de base, dont aucun n’est une bonne nouvelle pour l’équipage – ou leurs familles.

Implosion catastrophique

On peut dire que le pire scénario est une rupture catastrophique de l’enveloppe extérieure du submersible, provoquant une implosion qui tuerait très rapidement tout le monde à bord.

L’épave duTitanesque se trouve à environ 3 800 m sous le niveau de la mer, où la pression de l’eau qui s’exerce sur un objet donné est environ 376 fois supérieure à celle exercée par l’atmosphère terrestre.

Les humains ne peuvent pas survivre à ce genre de pression, c’est pourquoi nous avons besoin d’un submersible. Mais, selon le professeur australien de robotique Stefan B Williams, ce niveau de danger réduit la marge d’erreur.

« Bien que la coque composite du Titan soit conçue pour résister à d’intenses pressions en haute mer, tout défaut de forme ou de construction pourrait compromettre son intégrité, auquel cas il existe un risque d’implosion », a-t-il ajouté. a écrit M. Williams dans La conversation.

Initiés de l’industrie dit Le gardien que le Titan aurait probablement atteint une profondeur d’environ 3 500 mètres au moment où la communication a été perdue, ce qui signifie que la pression serait égale à 345 fois l’atmosphère terrestre.

Le navire disposait d’un système de surveillance en temps réel pour détecter tout problème avec la coque. En théorie, cela donnerait à ses opérateurs suffisamment de temps pour signaler un problème ou entamer des procédures pour faire surface en cas d’urgence.

Cependant, le Titan a perdu le contact avec son vaisseau-mère sans aucune autre indication de problème, ce qui suggère que tout ce qui s’est passé a pu se produire très rapidement.

« Si quelque chose ne va pas, il y a de fortes chances que cela se passe très mal », a déclaré M. Williams. Le gardien. « Si la cuve sous pression est tombée en panne de manière catastrophique, c’est comme si une petite bombe explosait. Le potentiel est que tous les dispositifs de sécurité pourraient être détruits au cours du processus.

Un scénario tout aussi meurtrier serait s’il y avait un incendie à bord du Titan, peut-être déclenché par un court-circuit dans l’un de ses systèmes électriques.

Si le Titan n’a pas implosé, il pourrait encore être piégé sous l’eau avec les occupants à court d’oxygène, ont déclaré des experts.

Pris au piège sous l’eau

Il y a de nombreuses raisons à cela, allant d’une fuite en quelque sorte non catastrophique à rester coincé sur un morceau du Titanesque l’épave, qui jonchait une vaste zone du fond de l’océan.

Butch Hendrick, président et fondateur de la société de formation en plongée Lifeguard Systems, a déclaré à CBS News que le submersible « aurait pu s’emmêler quelque part », provoquant le « délogement » et la « casse » de l’antenne de communication.

Frank Owen, un fonctionnaire à la retraite de la Royal Australian Navy spécialisé dans l’évasion et le sauvetage de sous-marins, a également déclaré Le gardien: « Il y a des parties de [the Titanic] partout. C’est dangereux. »

Bien que le Titan n’ait besoin d’aucune puissance moteur pour faire surface, se faire prendre par des débris ou prendre de l’eau pourrait l’empêcher de le faire.

Dans ce cas, l’équipage serait obligé de s’asseoir et d’attendre les secours dans une région de l’océan trop profonde pour qu’un plongeur humain ou presque tout autre véhicule puisse l’atteindre.

« Il n’y a pas d’ouverture de porte, il n’y a pas d’ouverture de fenêtre, il n’y a pas de serrure interactive », a déclaré M. Hendrick.

En plus de la diminution de l’oxygène, l’équipage pourrait être confronté à la faim et aux basses températures. Si les systèmes de survie ont échoué, l’intérieur du Titan sera extrêmement froid, car aucune lumière solaire n’atteint aussi loin dans l’océan.

Et selon le journaliste scientifique David Poguequi a voyagé sur le Titan l’année dernière, l’équipage n’a généralement qu’un sandwich et une bouteille d’eau avec eux.

Même si un véhicule de sauvetage pouvait arriver à temps, il serait difficile de repérer le Titan. « La nature réelle des fonds marins est très ondulée. Titanesque elle-même gît dans une tranchée. Il y a beaucoup de débris autour », a déclaré le contre-amiral à la retraite de la Royal Navy Chris Parry. a déclaré à Sky News.

« Donc, essayer de se différencier, avec un sonar en particulier, et essayer de cibler la zone dans laquelle vous voulez rechercher avec un autre submersible va être en effet très difficile. »

Refait surface mais perdu

Dans le meilleur des cas, le Titan a effectivement fait surface et flotte maintenant sur l’océan Atlantique en attendant d’être repéré et secouru.

Le Titan dépend d’une communication constante avec son vaisseau mère pour naviguer, car il n’a pas de GPS ou d’autres systèmes de guidage. Pendant le voyage de David Pogue sur le vaisseau-mère l’année dernière, mais pas pendant qu’il était sur le sous-marin lui-même, cette communication a été perdue pendant environ cinq heures.

Pourtant, selon CNN, le Titan utilise du ballast pour rester sous l’eau, et ce ballast peut être délogé par les occupants qui font délibérément basculer le navire ou en utilisant une pompe pneumatique pour le libérer. Les suspentes sécurisant le ballast sont également conçues pour se désagréger au bout de 24 heures.

Par conséquent, si le seul problème était que le sous-marin avait perdu la communication, ou si quelque chose d’autre s’était mal passé et n’avait pas coulé le sous-marin, l’équipage aurait dû être en mesure de faire surface maintenant.

Cela ne signifierait pas qu’ils sont tirés d’affaire. Selon les rapports, l’écoutille du Titan est verrouillée de l’extérieur et ne peut pas être ouverte de l’intérieur. Étant donné que le navire est étanche à l’air, cela laisserait l’équipage toujours dépendant de son approvisionnement en oxygène.

Bien que le navire disposerait d’un éventail d’équipements pour l’aider à être repéré à la surface, tels que des lumières et des réflecteurs, les sauveteurs auraient toujours du mal à le localiser.

Et lundi, M. Pogue a déclaré que le sous-marin n’avait, à sa connaissance, aucune sorte de balise de transmission similaire à celles utilisées sur d’autres bateaux pour aider les sauveteurs à trouver leur chemin.