Implantation post-salaires, nouveaux iPhones et débat

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan

Les contrats à terme de Wall Street ont retrouvé leur équilibre après la réaction exagérée du marché vendredi à un rapport sur l’emploi par ailleurs moyen – avec le nouvel iPhone d’Apple et le débat des candidats à la présidentielle de mardi sur le radar.

Le rapport sur les salaires du mois d’août a été légèrement inférieur aux prévisions, même s’il s’agit d’une amélioration significative par rapport à juillet. Les révisions à la baisse des chiffres des mois précédents ont encore un peu adouci le tableau.

Mais le rapport n’est pas assez fort pour dissiper complètement les craintes de ralentissement et de récession pour l’année prochaine, ni assez faible pour inciter la Réserve fédérale à procéder à une réduction massive de ses taux d’intérêt de 50 points de base ce mois-ci.

Les principaux responsables de la politique monétaire de la Fed, Christopher Waller et John Williams, ont souligné les attentes d’une baisse des taux le 18 septembre. Le premier a même déclaré que le cycle d’assouplissement devrait être « concentré en amont ». Mais aucun des deux ne semblait suffisamment paniqué pour suggérer qu’une baisse de 50 pb était nécessaire à ce stade.

À la clôture, le S&P 500 était en baisse de 1,7 %, soit une perte de 4,5 % pour la semaine, ce qui constitue désormais sa pire perte depuis mars 2023 et souligne une fois de plus le ralentissement saisonnier qui accompagne généralement le mois de septembre.

Suivant le même mouvement, de manière plus mesurée, les marchés asiatiques ont également chuté en début de journée de lundi.

Et pourtant, malgré la réduction par les marchés de l’ampleur attendue de la baisse des taux de la Fed de ce mois-ci, aucun changement n’a été constaté par rapport aux 112 points de base de baisses des taux de la Fed intégrées d’ici la fin de l’année, ni aux 235 points de base prévus au cours des 12 prochains mois.

Les rendements du Trésor à dix ans ont atteint vendredi leur plus bas niveau depuis juin de l’année dernière et les rendements à deux ans leur plus bas niveau depuis mars 2023. Tous deux se sont légèrement raffermis lundi avant les enchères de la semaine pour 119 milliards de dollars de coupons du Trésor à 3, 10 et 30 ans.

Les contrats à terme sur actions américaines et les bourses européennes ont rebondi vigoureusement aujourd’hui avant une nouvelle semaine chargée – une probable deuxième baisse des taux de la Banque centrale européenne de l’année jeudi, la sortie par Apple de son nouvel iPhone doté d’IA lundi et la confrontation télévisée de mardi dans la course à la Maison Blanche.

L’histoire continue

L’euro était sur la défensive avant la décision de la BCE, avec de probables réductions des prévisions de PIB et d’inflation de la banque centrale jeudi, laissant planer l’espoir d’une troisième réduction des taux dès le mois prochain.

Même si la Fed semble s’être clairement orientée vers l’emploi dans son double mandat plutôt que vers l’inflation, le rapport sur l’inflation de l’IPC d’août, publié mercredi, sera important pour évaluer le degré de désinflation en cours.

À cet égard, les pressions déflationnistes en provenance de l’étranger restent fortes, la Chine ayant enregistré une forte déflation annuelle des prix à la production de 1,8 % une fois de plus le mois dernier et un taux d’inflation des prix à la consommation de seulement 0,6 %, également inférieur aux prévisions.

Les marchés des matières premières redoublent d’efforts pour faire baisser l’inflation. Même si les prix du pétrole ont atteint un point bas lundi, le brut américain reste en dessous de 70 dollars le baril après avoir atteint son plus bas niveau depuis 15 mois vendredi et continue d’enregistrer des baisses annuelles de plus de 20 %.

Les attentes d’inflation sur le marché américain s’évaporent rapidement.

Le point mort d’inflation sur 10 ans intégré aux bons du Trésor protégés contre l’inflation est désormais à seulement 2,04 %, son plus bas niveau depuis janvier 2021. L’équivalent sur deux ans n’est que de 1,87 %, bien en dessous de l’objectif de 2 % de la Fed et augmentant le risque d’un dépassement significatif de cet objectif.

La Fed de New York publiera plus tard lundi son enquête d’août sur les attentes d’inflation des ménages.

De retour en politique, la course électorale américaine s’intensifie à nouveau cette semaine avec le premier débat télévisé de mardi entre la candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris et son adversaire républicain Donald Trump.

Les enjeux restent élevés puisque les sondages d’opinion nationaux montrent que les deux femmes sont à nouveau au coude à coude après une brève période au cours de laquelle Harris a pris l’ascendant après sa nomination.

Un sondage réalisé par le New York Times et le Siena College et publié dimanche a montré que les deux étaient effectivement à égalité, avec Trump en avance d’un point de pourcentage – 48%-47% – sur Harris.

Le site de paris PredictIt les place à nouveau à égalité.

En Europe, l’ancien président de la BCE et Premier ministre italien Mario Draghi a présenté son rapport tant attendu sur la réforme de l’économie européenne, exhortant l’Union européenne à adopter une politique industrielle plus coordonnée, des décisions plus rapides et des investissements massifs si elle veut suivre le rythme des États-Unis et de la Chine.

Du côté des entreprises, tous les regards seront tournés vers la nouvelle série d’iPhone d’Apple plus tard dans la journée de lundi. Son action était en hausse de 1,6 % avant la clôture, aux côtés de la plupart des autres mégacapitalisations du Big Tech.

Le journal Financial Times a rapporté samedi que la dernière puce A18 de l’iPhone, qui doit être dévoilée lors de l’événement de lundi, a été développée en utilisant la toute dernière conception de puce V9 d’Arm.

Les actions de Boeing ont augmenté de 3% dans les échanges avant bourse aux États-Unis après que l’avionneur a conclu un accord provisoire avec un syndicat du nord-ouest du Pacifique américain qui pourrait éviter une éventuelle grève paralysante plus tard cette semaine.

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard lundi :

* Enquête sur les attentes d’inflation de la Fed de New York, tendances de l’emploi aux États-Unis en août, crédit à la consommation en juillet ; inflation mexicaine en août

* Apple dévoile une nouvelle série d’iPhone

* Résultats des entreprises américaines : Oracle

* Le Trésor américain vend des bons à 3 et 6 mois

(Cette histoire a été corrigée pour fixer le jour à lundi, et non à vendredi, dans le paragraphe 26)

(Par Mike Dolan, édité par Emelia Sithole-Matarise ; [email protected])