UN « SANS REMORQUAGE » Meghan Markle a écourté sa visite dans un marché fidjien après avoir été snobée par l’ONU des années plus tôt.

La sécurité a éloigné la duchesse alors enceinte du marché après avoir chuchoté à un garde du corps lors d’une visite en octobre 2018.

À l’époque, la raison invoquée pour la fin abrupte de son bain de foule était que la foule était devenue trop importante pour être contrôlée.

Cependant, le biographe royal Robert Lacey a déclaré que la course soudaine de Meghan était peut-être due au fait qu’ONU Femmes accueillait l’événement.

En 2015, Meghan a prononcé un discours devant des invités, dont le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, sur l’égalité des sexes pour ONU Femmes à New York.

Elle a reçu une ovation debout de la part des personnes présentes après son discours.

M. Lacey a écrit dans Battle of Brothers, un livre sur le mari de Meghan Harry et son frère William : « [Meghan] avait côtoyé des personnalités comme Hillary Clinton… et aurait pu espérer rejoindre la liste d’ambassadeurs de bonne volonté d’ONU Femmes qui comprenait des célébrités telles que Nicole Kidman et Emma Watson… mais à l’époque d’avant Harry, ONU Femmes n’attribuait que le actrice du câble le moindre rôle d’avocat. »

Et M. Lacey a cité un scénariste hollywoodien, qui a déclaré: « Meghan ne supporte pas bien ce qu’elle perçoit comme un rejet.

« Elle est gentille et souriante jusqu’à ce que vous vous mettiez sur son chemin ou que vous ne lui donniez pas ce qu’elle espère. Ensuite, elle peut être sans remords – que Dieu vous aide! »

Selon une source, elle a déclaré qu’elle ne visiterait le marché que s’il n’y avait pas de marque pour ONU Femmes.

Cependant, il a été affirmé que le royal « s’est cassé » après avoir vu des affiches et des T-shirts faisant la publicité de l’ONU.

Les avocats de Meghan ont nié ces allégations et ont déclaré qu’elle avait rencontré des dirigeants d’ONU Femmes plus tard au cours de sa visite.

Meghan a été invitée à visiter le marché de Suva lors de la visite de 2018 lorsque ses gardes du corps sont intervenus.

Un spectateur aurait déclaré que Meghan semblait « avoir l’air inquiète » avant d’entrer et « avait l’air vraiment désengagée, pas du tout elle-même ».

Elle a ensuite apparemment chuchoté quelque chose à l’un de ses assistants avant d’être emmenée.

Le témoin a déclaré au Mirror: « Elle s’est arrêtée pour parler à un vendeur d’ananas sur l’un des étals et avait un regard très vide et désengagé sur son visage, ce qui lui est très différent.

« Il faisait très chaud et humide là-dedans, alors ce n’était peut-être pas le meilleur environnement pour une femme enceinte.

« Après avoir parlé pendant environ une minute, elle s’est interrompue et a de nouveau parlé au même assistant avant d’être chassée du marché très peu de temps après. »

Une vidéo la montrait conduite hors du bâtiment flanquée de sa nouvelle femme chef de la sécurité et d’un chef de la sécurité fidjien.

La duchesse avait manqué les devoirs du matin, mais devait rencontrer des gens à Markets for Change, un projet d’ONU Femmes.

Sa visite était prévue pour 15 minutes mais elle n’a duré que six minutes dans la tente chaude et étouffante.

Les fans qui attendaient Meghan ont exprimé leur déception de ne pas pouvoir la rencontrer.

Certains ont souligné que les foules étaient éloignées de la tente et que les conditions à l’intérieur étaient calmes.

Mais le palais de Kensington a insisté sur le fait que Meghan a rencontré toutes les personnes auxquelles elle devait participer, mais est partie plus tôt en raison de « problèmes de gestion des foules ».

Une source a déclaré au Sun qu’il était devenu « inconfortablement occupé ».

La duchesse s’est retirée de plusieurs engagements au cours du voyage, accusant la fatigue et le bilan de sa grossesse.

