Imperturbable et étonnamment alerte : Imran Khan met en garde contre les menaces contre la démocratie pakistanaise après sa libération sous caution | Nouvelles du monde

Imran Khan était très incertain de pouvoir sortir de la Haute Cour vendredi soir, même après avoir été libéré sous caution pendant deux semaines.

Son camp avait entendu des rumeurs selon lesquelles il était sur le point d’être de nouveau arrêté pour une autre accusation.

Mais il a finalement réussi à reprendre la route, conduisant jusqu’aux petites heures du matin pour regagner Lahore.

Nous faisions le même trajet, la route jonchée de ses partisans, dont certains sont restés debout jusqu’à 3 heures du matin pour le saluer. Après avoir été témoin pendant des jours de jets de pierres et de tirs de gaz lacrymogène, cela ressemblait à un moment incongru et optimiste.

Le matin venu, ses fans aux yeux légèrement troubles étaient rassemblés devant son enceinte. Certains y ont installé un campement, vendant de la nourriture et des drapeaux.

Nous avons soudainement reçu un appel de l’équipe de sécurité de M. Khan nous disant qu’il a accepté notre demande d’entretien.

Quelques minutes plus tard, nous avons été conduits à travers des portes métalliques et sur un long chemin. Après plusieurs contrôles de sécurité, nous nous sommes assis à l’extérieur en espérant que nous serions bientôt à l’intérieur.

Mais l’ancien Premier ministre pakistanais était occupé à tenir des réunions avec son équipe.

Ils ont bien sûr beaucoup à discuter et sans doute une stratégie à coordonner. Et c’est une équipe réduite qui le fait parce qu’une grande partie de la direction du PTI a également été arrêtée.

Les heures passent et nous apprenons qu’il est sur le point de s’adresser à la nation. Il est un communicateur très efficace et semble hyper concentré sur le moment et la manière de rédiger son message.

Quelques minutes après qu’il ait terminé son discours, nous sommes invités à entrer. On nous dit que nous pouvons installer nos caméras dans la pièce où il vient de parler.

C’est fait pour la télévision – avec des lumières de diffusion – un soulagement pour mon caméraman Duncan Sharp qui parvient à se préparer rapidement pour l’interview.

M. Khan semble déchiqueté lorsque nous le rencontrons – apparemment imperturbable par le manque de sommeil et semblant étonnamment alerte étant donné qu’il a passé la semaine en détention et fait face à d’énormes risques juridiques.

Image:

Imran Khan



En savoir plus:

« Il pense qu’il est intouchable » – Le ministre pakistanais défend l’arrestation d’Imran Khan

Le parcours d’Imran Khan de playboy à Premier ministre

La démocratie, me dit-il, est au plus bas, l’establishment le cible parce qu’il est « pétrifié » par les élections et que l’armée a orchestré son « enlèvement ».

Mais il y a aussi un changement subtil dans son ton. Il ne répète pas l’allégation selon laquelle le chef de l’armée a comploté pour l’assassiner, ce qu’il a fait quelques jours avant son arrestation par des paramilitaires pakistanais.

Je me demande si un accord a été conclu, une sorte de compromis. Ce qu’il souhaite avant tout, bien sûr, c’est une élection anticipée. Mais c’est toujours dans l’air et la menace d’une nouvelle arrestation est toujours bien réelle.

Image:

Imran Khan quitte le tribunal après avoir été libéré sous caution pendant deux semaines



M. Khan fait face à plus de 100 accusations portées contre lui. Il est libre pour le moment – enfin, jusqu’au 17 mai au moins. Il veut reprendre la campagne cette semaine.

Son défi sera de trouver un moyen d’inspirer, et non d’inciter, tout en s’assurant que ses adversaires ne l’enferment pas à nouveau.