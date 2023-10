Imperious Aces est au bord du titre WNBA avec le démantèlement de Liberty dans le deuxième match

Il est rare que les Aces de Las Vegas laissent leur coach Becky Hammon sans voix. Après la performance dominante de mercredi soir lors du deuxième match de la finale de la WNBA, elle était impressionnée.

A’ja Wilson a marqué 26 points, récupéré 15 rebonds et les Aces ont battu le New York Liberty 104-76 pour prendre une avance de 2-0 dans la série au meilleur des cinq.

« Le caractère de cette équipe et leur adhésion absolue au succès de la personne à gauche ou à droite sont authentiques », a déclaré Hammon. « Et c’est difficile à gérer lorsque vous partagez le ballon et que les gens sont compétents et compétitifs. Ils étaient bons ce soir. Ils ne me laissent pas souvent sans voix, mais ils l’ont exécuté de manière défensive et offensive, tout ce que nous leur demandions de faire.

Wilson a terminé 10 sur 16 sur le terrain avant d’enregistrer son 26e double-double cette saison, dont son quatrième des séries éliminatoires. Elle est la troisième joueuse de l’histoire des finales de la WNBA à totaliser au moins 25 points et 15 rebonds dans un match.

Les Aces, champions en titre, sont désormais à une victoire de devenir la première équipe depuis les Los Angeles Sparks 2001-02 à répéter leur titre de champion. Le troisième match aura lieu dimanche à New York. Aucune équipe ne s’est jamais remise d’un déficit de 0-2 en finale de la WNBA.

« Nous savons ce qui est en jeu et nous devions nous assurer de sortir et de prendre soin du terrain », a déclaré Wilson.

Chelsea Gray a également réalisé un double-double avec 14 points et 11 passes décisives, lançant de belles passes sans regard pour des paniers faciles. Jackie Young a terminé avec 24 points et Kelsey Plum 23. C’était le deuxième match consécutif où le trio de gardes dominait le Liberty.

« Vegas joue son meilleur basket en ce moment », a déclaré l’entraîneur de New York, Sandy Brondello. « Ils jouent avec beaucoup de confiance, vous voyez l’alchimie qu’ils ont. Et pour nous, nous n’avons pas fait de pas en avant, nous ne l’avons pas montré. Nous sommes déçus, très déçus, car nous sommes une bien meilleure équipe que ce que nous avons montré.

Jonquel Jones (22 ans), Breanna Stewart (14 ans), Betnijah Laney (12 ans) et Sabrina Ionescu (10 ans) représentaient 76,3 % des points de New York, le Liberty n’ayant obtenu que 18 points sur six autres joueurs.

New York, qui a perdu par 17 lors du premier match, est entré dans le match avec un score parfait de 9-0 après les défaites de cette année. Les Aces ont veillé à ce que cette séquence se termine avec un premier et un troisième quart-temps dominants. Ils ont ouvert le match en marquant 19 des 21 premiers points, dont 12 points à trois points. Las Vegas a réussi sept de ses neuf premiers tirs – un taux de réussite de 77,8% – dont quatre à trois points.

New York, quant à lui, a raté neuf de ses 10 premières tentatives.

« Cela a commencé avec notre défense », a déclaré Gray. « Nous avons maintenu notre pression, notre physique et nous avons pu jouer avec notre flow offensivement. »

L’avance des Aces a augmenté jusqu’à 21 points dans la première période avant de prendre une avance de 38-19 au deuxième quart. Las Vegas a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de points au premier quart d’une finale de la WNBA. C’était également le plus grand nombre de points que les As ont marqué au cours d’un quart-temps de toute la saison.

Le Liberty est revenu d’un déficit de 22 points au deuxième quart derrière une séquence de 12-0 et a dominé les Aces 25-14 au cours de la période pour réduire l’avance de Las Vegas à huit, 52-44 à la mi-temps. Jones a marqué 16 de ses points au deuxième quart.

Cependant, New York n’a pas pu poursuivre sur sa lancée en troisième, alors que les Aces ont utilisé une séquence de 17-3 pour prolonger leur avance à 69-47. Les Aces ont dominé le Liberty 28-13 au troisième quart, avec 20 points de Wilson et Young.

Le Liberty n’a pas réussi à réduire l’écart et va désormais tenter d’éviter de se faire balayer.

Pour le deuxième match consécutif, les gardes de New York ont ​​eu du mal à trouver leur rythme offensif, terminant 9 sur 34 depuis le sol. Laney a terminé 4 sur 15, Ionescu a terminé 2 sur 10 et Courtney Vandersloot – qui n’a marqué son premier point qu’au quatrième quart – a terminé 3 sur 9. Le trio – qui s’est combiné pour tirer 40 % à trois points au cours du match régulier. La saison est désormais 20 sur 60 (33,3 %) sur le terrain dans la série, dont 8 sur 33 (24,2 %) au-delà de l’arc.

Kiah Stokes a terminé avec huit points après avoir inscrit deux tirs à trois points, un sommet de la saison. Son premier a eu lieu lors de la première manche de Las Vegas au premier quart-temps. Son deuxième panier était le premier panier des As du deuxième quart-temps. En cinq matchs distincts, elle a marqué un panier à trois points au cours de la saison régulière.

« Qu’elle vienne vivre la soirée qu’elle a vécue aujourd’hui n’est pas une surprise car nous voyons le travail que Kiah met en pratique chaque jour », a déclaré Wilson. « Ils peuvent continuer à négliger Kiah et à dormir sur elle toute la journée. Nous l’aimons dans notre vestiaire.